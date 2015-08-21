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ترامب يوقّع قانونا يوسّع العقوبات على روسيا و إيران

ترامب يوقّع قانونا يوسّع العقوبات على روسيا و إيران

منذ 12 ساعة
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