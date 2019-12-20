شدّد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخليّة خالد الحيّوني بأنّ الوحدات الأمنية من مختلف الأسلاك مستعدة لتأمين احتفالات السنة الإداريّة وهي على درجة...
انتهت عشية أمس حملة “لطخة ولد خليفة” التي أطلقتها جماهير النادي الافريقي بداية الأسبوع الفارط و التي تهدف لغلق ملف اللاعب السابق يوهان توزغار...
أكّد الحزب الاشتراكي رفضه التّعدي على الشعب الليبي الشقيق والمسالم، والزج ببلادنا في سياسة المحاور واستعمال أرض تونس للاعتداء على السيادة الوطنية...
بيّن استطلاع للرأي أجرته مؤسسة إمرود كونسلتنغ يومي 27 و28 ديسمبر 2019 وشمل عينة مكونة من ألف شخص، أن 46 بالمائة منهم يؤيدون...
توفي أمس الاثنين 30 ديسمبر 2019،الإعلامي والوزير الأسبق صلاح الدين معاوي، عن سن تناهز 76 عاما، والفقيد حائز على الإجازة في القانون،...
يستضيف الترجي الرياضي اليوم الثلاثاء شبيبة القيروان في إطار مباراة مؤجلة لحساب الجولة الثالثة عشر و الأخيرة لمرحلة الذهاب للبطولة الوطنية. و...
تعرضت ظهر أمس الإثنين، فرقة تابعة للحرس الديواني برمادة من ولاية تطاوين إلى هجوم من طرف ركاب ثلاث سيارات تهريب رباعية الدفع...
أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء أمس الاثنين 30 ديسمبر 2019،التمديد في حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية لمدة شهر واحد ابتداء...
آخر عدد في هذه السنة من “الصحافة اليوم” اختلفت فيه المواضيع ففي الملف الإجتماعي تحدّثت الجريدة في صفحتها الثالثة عن “التعليم والصّحة...
أفادت الجامعة التونسية لمديري الصحف بأنّه تقرر الترفيع في أسعار بيع الصحف الورقية اليومية والاسبوعية الى 1200 مليم بداية من غرة جانفي...
يوافق اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2019، آخر أجل لاستبدال الأوراق النقدية المسحوبة من التداول من فئات 10 دنانير ،صنف 1986 وصنف 1994...
ستُلعب يوم السّبت 4 جانفي مباريات الجّولة الثّانية من مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني “أ” أكابر وفقا للبرنامج التالي : 18:00 :...
أعلنت وزارة الفلاحة أنّه تمّ بيع حوالي 5 ألاف لتر من زيت الزيتون البكر الممتاز المعلب لموسم 2019 – 2020 خلال الأربع...
أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي أن التوقعات الجوية ليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 ستكون كالتالي : -يتواصل الطقس باردا مع أمطار متفرقة...
ردت مساء اليوم رئاسة الجمهورية على الرسالة التي وجهها الشباب المعتصمون أمام مقر ولاية تطاوين الى رئيس الجمهورية الأسبوع الماضي حيث تلقى...
زار اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2019 وفد متكون من ثمانية نواب تترأسهم النائب السيدة الونيسي، المستشفى الجهوي بباجة ومكان وقوع حادثة عمدون...
علمت “تونس الرّقمية” أنّ النّجم الرّياضي السّاحلي فتح باب التفاوض مع لاعب اتّحاد العاصمة الجزائري كريم لوانشي بغية ضمّه للفريق خلال الميركاتو...
إثر اللّقاء الذي جمعه اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2019 برئيس الدولة قيس سعيّد في قصر قرطاج، شدّد الجملي على قرب موعد الإعلان...
أفاد رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، بأنّ المُشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة يمكن أن تتواصل إلى غاية 14 جانفي...
خضع ثلاثي الترجي الرياضي التونسي خليل شمام، سامح الدربالي و كوامي بونسو إلى فحوصات طبية صباح اليوم الإثنين 30 ديسمبر . و...
أعلن رئيس الحكومة المكلّف، الحبيب الجملي اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2019، بأنّه توافق مع رئيس الجمهورية، قيس سعيّد بخصوص حقيبتي الخارجية والدفاع....
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