آجال خلاص معلوم الجولان للشّركات والتّصريح الشّهري للأشخاص الطّبيعيين

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

ضبطت الأجندة الجبائية لشهر فيفري 2026 الصّادرة عن الادارة العامة للأداءات بوزارة المالية، أربعة مواعيد قصوى لإيداع التّصاريح وخلاص المعاليم.

وتتضمّن الأجندة للشهر المقبل، تحديد يوم 05 فيفري كآخر آجل لخلاص معلوم الجولان بالنسبة للأشخاص المعنويين (الشركات) باستثناء السيارات المعدة للكراء أو المقتناة في إطار عقود إجارة أو إيجار مالي. ويتعلق الموعد الثاني يوم 16 فيفري كآخر آجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.

أمّا الموعد الجبائي الثّالث، فتم تحديده ليوم 20 فيفري، كموعد اقصى لإيداع التّصريح الشّهري بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد.

وتختتم الأجندة الجبائية، يوم 25 فيفري، وهو التاريخ النّهائي لإيداع التّصريح بالقيمة الزّائدة المحققة عند التفويت في الأسهم والمنابات الاجتماعية.

وأكّدت الادارة العامّة للأداءات، أنّه يقصد بهذه التواريخ آخر يوم من الأجل القانوني المُحدّد لإيداع التصاريح الجبائية وليس اليوم الوحيد لإيداعها، وبالتالي يُمكن إيداع التّصاريح المذكورة في الأيام السّابقة للأجل الأقصى وينصح بذلك تفاديا لازدحام قباضات المالية وتفاديا للضغط على المنظومة الإعلامية.

وأوضحت، أنّه إذا تزامن اليوم الأخير لإيداع أحد التّصاريح الجبائية يوم أحد أو يوم عطلة، يمكن إيداع التّصريح المذكور في اليوم الموالي وذلك دون دفع خطايا وذلك ضماناً لحقوق المطالبين بالأداء وتسهيلاً لمعاملاتهم.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



