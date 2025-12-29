Français
Anglais
العربية
الأخبار

آخر أخبار المنتخب التونسي قبل مواجهة تنزانيا

آخر أخبار المنتخب التونسي قبل مواجهة تنزانيا

من المنتظر أن يعقد صباح اليوم الاثنين 29 ديسمبر 2025، الناخب الوطني سامي الطرابلسي، المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة المنتخب التونسي لنظيره التنزاني، وذلك في إطار الجولة الثالثة من منافسات دور مجموعات كأس أمم إفريقيا المغرب 2025.

و سيكون سامي الطرابلسي مرفوقاً باللاعب يان فاليري، حيث من المنتظر أن يتطرق خلال هذا اللقاء الإعلامي إلى جاهزية المنتخب الوطني و أهمية المباراة المنتظرة، إضافة إلى أبرز النقاط الفنية المتعلقة بهذه المواجهة الحاسمة.

من جهة أخرى، يُنتظر أن يُنهي المنتخب الوطني مساء اليوم تحضيراته للمباراة، من خلال إجراء الحصة التدريبية الأخيرة بمدينة الرباط و التي ستشهد مشاركة أغلب اللاعبين و ذلك لوضع اللمسات الأخيرة قبل لقاء الغد.

و تنطلق مباراة المنتخب التونسي و المنتخب التنزاني غداً انطلاقاً من الساعة الخامسة مساءًا، وسط آمال الجماهير التونسية في تحقيق نتيجة إيجابية تضمن مواصلة المشوار في البطولة القارية.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

441
الأخبار

باجة تحتضن مهرجان زيت الزيتون بتبرسق و سعر اللتر في حدود 11 دينارًا [فيديو]

313
الأخبار

صفاقس : ورشة لإعادة تهيئة المدينة العتيقة [فيديو]
283
الأخبار

كأس أمم إفريقيا 2025 – الفرجاني ساسي: «هكذا هي كرة القدم، نربح مباراة ونخسر أخرى» (فيديو)
283
الأخبار

عصام الشوالي : “لم نطلب كأس إفريقيا.. كل ما أردناه هو أن نلعب كرة قدم”
274
الأخبار

علي العابدي يتوجّه بالشكر إلى جماهير المنتخب الوطني (فيديو)
271
الأخبار

كأس أمم إفريقيا 2025 – زياد الجزيري: «احترمنا المنافس أكثر من اللازم»
270
الأخبار

كان المغرب : المنتخب الوطني يتحوّل إلى الرباط
268
الأخبار

وزارة النقل : قريبا شحن الدفعة الأولى من الحافلات الصينية في اتجاه تونس
262
الأخبار

كان 2025 – سامي الطرابلسي: «هزيمة موجعة، وكان بإمكاننا العودة» (فيديو)
250
الأخبار

سينما : وفاة الأيقونة بريجيت باردو عن عمر يناهز 91 عاما

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى