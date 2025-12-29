آخر أخبار المنتخب التونسي قبل مواجهة تنزانيا

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

من المنتظر أن يعقد صباح اليوم الاثنين 29 ديسمبر 2025، الناخب الوطني سامي الطرابلسي، المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة المنتخب التونسي لنظيره التنزاني، وذلك في إطار الجولة الثالثة من منافسات دور مجموعات كأس أمم إفريقيا المغرب 2025.

و سيكون سامي الطرابلسي مرفوقاً باللاعب يان فاليري، حيث من المنتظر أن يتطرق خلال هذا اللقاء الإعلامي إلى جاهزية المنتخب الوطني و أهمية المباراة المنتظرة، إضافة إلى أبرز النقاط الفنية المتعلقة بهذه المواجهة الحاسمة.

من جهة أخرى، يُنتظر أن يُنهي المنتخب الوطني مساء اليوم تحضيراته للمباراة، من خلال إجراء الحصة التدريبية الأخيرة بمدينة الرباط و التي ستشهد مشاركة أغلب اللاعبين و ذلك لوضع اللمسات الأخيرة قبل لقاء الغد.

و تنطلق مباراة المنتخب التونسي و المنتخب التنزاني غداً انطلاقاً من الساعة الخامسة مساءًا، وسط آمال الجماهير التونسية في تحقيق نتيجة إيجابية تضمن مواصلة المشوار في البطولة القارية.

