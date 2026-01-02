آخر أخبار المنتخب الوطني قبل مواجهة مالي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

عرفت الحصة التدريبية التي اجراها المنتخب الوطني يوم أمس غياب الياس سعد الذي تدرب بالقاعة الرياضية بمقر الاقامة و حنبعل المجبري بسبب الارهاق أما الياس العاشوري فقد تدرب على اتفراد.

يذكر أنّ وفد المنتخب الوطني يغادر الرباط في اتجاه الدار البيضاء على الساعة 11:00 ثم يجري حصة تدريبية بملعب مركب محمد الخامس الفرعي بالدار البيضاء بداية من الساعة 17.00 ستكون مفتوحة في بدايتها لوسائل الإعلام.

المنتخب الوطني يواجه نظيره المالي غدا السبت بداية من الساعة 20.00 في إطار الدور ثمن النهائي من كان المغرب 2025.

