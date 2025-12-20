Français
آخر أخبار برشلونة قبل مواجهة فياريال

أكد هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، أن لاعب الوسط بيدري لن يكون متاحًا لمباراة الغد أمام فياريال في الدوري الإسباني، بينما أكد جاهزية المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي لخوض اللقاء.

و قال فليك في المؤتمر الصحفي : “جميع المباريات مهمة و فياريال فريق قوي لديه فلسفة واضحة و جودة عالية ، لقد تحسن كثيرًا و يقدم آداء رائعًا”.

و أضاف فليك : “بيدري لن يشارك ضد فياريال و هذا ليس ما أريده، لكنه قرار حفاظًا على سلامته، لديه مشاكل في العضلات الخلفية للفخذ و المخاطرة قد تكلفه شهرين من الإصابة، نحتاجه للمباريات المقبلة أمام إسبانيول و في كأس السوبر، علينا التأقلم، لدينا لاعبين رائعين قادرين على تعويضه و سيكون جاهزًا قريبًا».

و عن اللاعبين قال : “كاسادو يمكنه اللعب كظهير لكنه أقرب لمركز الوسط و دي يونغ لاعب مهم للفريق. وجود منافسة بين اللاعبين يحفز الجميع على تقديم أفضل مستوى “.

و علّق فليك عن عدم وجود رافينيا في تشكيل العام من الفيفا قائلا : هناك وضع أردت التعليق عليه. أفضل تشكيلة في الفيفا هي مزحة. عدم وجود رافينيا أمر لا يُصدَّق تأثيره كان مذهلًا، كان هدّاف دوري الأبطال هذا غير معقول و الأهم هو تأثيره، إنها نكتة بِجّد لا أستطيع تصديق أنه غير موجود بعد هذا الموسم كان يستحق ذلك ، هذا أمر لا يصدَق”.

و اختتم فليك حديثه قائلا، “الأولوية دائمًا للفريق و بابي مفتوح مع اللاعبين لدعمهم و تحقيق أفضل أداء”.

