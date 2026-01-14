آخر المستجدات في قضية فرار خمسة إرهابيين من سجن المرناقية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

قرّرت الدائرة الجنائية المختصّة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل النظر في القضية المتعلّقة بفرار خمسة مساجين إرهابيين مصنّفين خطيرين من السجن المدني بالمرناقية، إلى جلسة يوم الجمعة 16 جانفي 2026، وذلك لتخصيصها لمرافعات المحامين قبل حجز الملف للتصريح بالحكم في وقت لاحق.

وخلال الجلسة المنعقدة أمس الثلاثاء، استكملت الدائرة المختصّة استنطاق جميع المتهمين، سواء الموقوفين منهم أو المحالين بحالة سراح، حيث تواصلت جلسات الاستماع إلى ساعة متأخرة من الليل، قبل أن تقرّر المحكمة تحديد جلسة يوم الجمعة القادم لسماع مرافعات هيئة الدفاع، تمهيدًا لغلق باب المرافعة والتداول في الحكم.

ويُذكر أن قائمة المتهمين في هذه القضية تضمّ أكثر من أربعين شخصًا، من بينهم أعوان وإطارات من الهيئة العامة للسجون والإصلاح، يُشتبه في تورّطهم بدرجات متفاوتة في ملابسات فرار المساجين الخمسة المصنّفين ضمن العناصر الإرهابية الخطيرة، وهي القضية التي أثارت جدلًا واسعًا وقلقًا أمنيًا كبيرًا بالنظر إلى خطورة المتورطين وتداعيات الحادثة على الأمن العام.

