Français
Anglais
العربية
عالمية

آسيا: مناورات جوية يابانية-أمريكية بعد دوريات صينية-روسية!

آسيا: مناورات جوية يابانية-أمريكية بعد دوريات صينية-روسية!

أكدت اليابان، هذا الخميس، أنها أجرت مناورات جوية مشتركة مع القوات الأمريكية في استعراض للقوة، عقب الدوريات المشتركة الصينية-الروسية، وعلى خلفية توتر حاد بين القوتين الآسيويتين.

وجرت هذه المناورات فوق بحر اليابان، حيث نفذت قاذفتان من طراز بي-52 تابعتان لسلاح الجو الأمريكي، إلى جانب ست مقاتلات يابانية، تدريبات عسكرية واستعراضاً للقوة في مواجهة الدوريات المشتركة الروسية-الصينية حول اليابان وكوريا الجنوبية.

ومن جانبها، شددت طوكيو على تصميمها على عدم السماح بأي تغيير أحادي للوضع القائم بالقوة، في حين أكد الجانب الأمريكي أن «التزامنا تجاه حليفنا الياباني راسخ ولا يتزعزع».

ومنذ أن ألمحت رئيسة الوزراء الجديدة، ساناي تاكايتشي، إلى أن طوكيو قد تتدخل في حال وقوع هجوم صيني على تايوان، شهدت المنطقة مناورات روسية-صينية حول اليابان وكوريا الجنوبية.

وهو ما دفع الجيشين الياباني والكوري الجنوبي إلى إقلاع طائرات مقاتلة على وجه السرعة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

335
الأخبار

«غبيّات حقيرات…» : كيف أحرق فيديو للسيدة ماكرون صورتها؟ صديقة ساركوزي تكشف المستور

286
الأخبار

وزير الصحة : رئيس الجمهورية يتابع ليلا نهارا جميع المشاريع الصحية بكل الولايات [فيديو]
283
الأخبار

وزير التجهيز يتفقد تقدّم أشغال القسطين 3 و 4 من مشروع الطريق السيارة تونس–جلمة
279
أخر الأخبار

فرنسا تكشف دعمها بنين لوجستيًا واستخباراتيًا لإحباط محاولة انقلاب
269
الأخبار

النجم الساحلي : التركيبة الجديدة للإطار الفني
254
أخر الأخبار

وزير الصحة : غدا تنطلق البداية الفعلية لأشغال مستشفى الملك سلمان (فيديو)
250
الأخبار

كأس العرب للمنتخبات: أفضل 20 لاعبًا في البطولة
249
أخر الأخبار

الآن : إنطلاق أشغال الجلسة العامة المشتركة الختامية حول مشروع قانون المالية لسنة 2026 (فيديو)
246
الأخبار

بعد نيويورك… ترامب يُسحَق في عقر داره بفلوريدا
242
الأخبار

نتائج مباريات الجولة السادسة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا (فيديو)

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى