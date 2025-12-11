آسيا: مناورات جوية يابانية-أمريكية بعد دوريات صينية-روسية!

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أكدت اليابان، هذا الخميس، أنها أجرت مناورات جوية مشتركة مع القوات الأمريكية في استعراض للقوة، عقب الدوريات المشتركة الصينية-الروسية، وعلى خلفية توتر حاد بين القوتين الآسيويتين.

وجرت هذه المناورات فوق بحر اليابان، حيث نفذت قاذفتان من طراز بي-52 تابعتان لسلاح الجو الأمريكي، إلى جانب ست مقاتلات يابانية، تدريبات عسكرية واستعراضاً للقوة في مواجهة الدوريات المشتركة الروسية-الصينية حول اليابان وكوريا الجنوبية.

ومن جانبها، شددت طوكيو على تصميمها على عدم السماح بأي تغيير أحادي للوضع القائم بالقوة، في حين أكد الجانب الأمريكي أن «التزامنا تجاه حليفنا الياباني راسخ ولا يتزعزع».

ومنذ أن ألمحت رئيسة الوزراء الجديدة، ساناي تاكايتشي، إلى أن طوكيو قد تتدخل في حال وقوع هجوم صيني على تايوان، شهدت المنطقة مناورات روسية-صينية حول اليابان وكوريا الجنوبية.

وهو ما دفع الجيشين الياباني والكوري الجنوبي إلى إقلاع طائرات مقاتلة على وجه السرعة.

