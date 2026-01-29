آفاق جديدة للتعاون الثلاثي بين تونس واليابان وإفريقيا بعد قمة تيكاد 9

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

التقى السفير أحمد الشفرة، يوم 28 جانفي 2026، بالسيد تاكاسوغي ماساهيرو، سفير اليابان المكلّف بمتابعة مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا (TICAD)، والمبعوث الخاص للقرن الإفريقي، والمبعوث الخاص لإصلاح مجلس الأمن وشؤون انتخابات مجلس الأمن بالأمم المتحدة.

وشكّل اللقاء مناسبة لمتابعة مشاركة تونس في قمة TICAD 9 التي انعقدت بمدينة يوكوهاما في أوت 2025، حيث تمّ التأكيد على أهمية البناء على مخرجات القمّة والعمل على تحويل توصياتها إلى برامج ومشاريع تعاون ملموسة، خاصة في المجالات ذات الأولوية للتنمية في القارة الإفريقية.

كما تناولت المحادثات آفاق تطوير التعاون الثلاثي بين تونس واليابان والدول الإفريقية، في إطار تعزيز الشراكة اليابانية–الإفريقية ودفع نجاعتها، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة، وتبادل الخبرات، ودعم المبادرات المشتركة ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي.

