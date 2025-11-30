آلاف الإسبان يحتجون في مدريد للمطالبة باستقالة الحكومة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

خرج آلاف الأشخاص في احتجاجات حاشدة في العاصمة الإسبانية مدريد، ضد ما وصفوه بالفساد في الحكومة، مطالبين بإجراء انتخابات برلمانية فورية.

و وفقا لما نقلته وكالة “أوروبا برس”، نظم حزب الشعب المعارض اليميني هذه الاحتجاجات، حيث تجمع المحتجون في ساحة معبد ديبود في مدريد، حاملين أعلام إسبانيا ولافتات تطالب باستقالة الحكومة الحالية برئاسة بيدرو سانشيز.

و أشارت التقارير إلى أن المتظاهرين احتجوا على “الفساد” المحيط بحكومة سانشيز ويطالبون بإجراء انتخابات عامة فورية.

و تحدث في الاحتجاجات عدد من الشخصيات السياسية البارزة، منهم رئيس حزب الشعب ألبرتو نونييز فيخو، ورئيسة منطقة مجتمع مدريد المستقلة إيزابيل دياوز أيوسو، إضافة إلى رئيسي الحكومة الإسبانية السابقين خوسيه ماريا أثنار و ماريانو راخوي.

و ذكرت الصحيفة الإسبانية “فانغوارديا”، نقلا عن بيانات حزب الشعب، أن حوالي 80 ألف شخص تجمعوا في تلك المسيرة الاحتجاجية.

