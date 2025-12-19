أبرزها تنقيح المرسوم 54 وقانون المحكمة الدستورية: النائب ياسر القوراري يكشف أبرز مشاريع قوانين 2026 (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

كشف النائب ياسر القوراري رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية” وجود عدد هام من مشاريع القوانين التي سيعمل مجلس نواب الشعب على تمريرها خلال سنة 2026.

وأوضح القوراري أنه وإن كانت مختلف اللجان ستشهد تجديدا في هياكلها انطلاقا من مفتتح سنة 2026 الا أنه مختلف اللجان ستواصل العمل على مشاريع قوانين انطلقت فيها هذه سنة على غرار تنقيح المرسوم 54 وقانون المحكمة الدستورية مضيفا ” في لجنة التشريع العام باشرنا خلال هذه السنة في العمل على مشروع قانون تنقيح المرسوم 54 والأكيد أن لجنة التشريع العام ستستكمل النظر فيه خلال 2026..ومقترح قانون المحكمة الدستورية والذي في تقديري فيه من التلائم مع دستور 2022 الكثير ويمكن اعتباره منطلقا جادا للعمل عليه لوضع قانون ينظم المحكمة الدستورية وأعمالها”.

ولفت محدثنا الى وجود مشاريع قوانين أخرى عديدة مضيفا “لا يمكن إنجاز كل ما نسعى اليه في عهدة برلمانية واحدة لكن على البرلمان أن يشتغل بمعيار الأكثر الأهمية فالمهم ليُساهم من موقعه في البناء الاقتصادي والاجتماعي والسياسي”.

وأضاف النائب أنه ينتظر كذلك ورود مشاريع قوانين من الجهة الحكومية على غرار مجلة الصرف ومجلة المياه ومجلة أملاك الدولة ومجلة الطاقات المتجددة متابعا “وهناك تعهد من قبل الحكومة أن يتم ارسالها في أقرب الآجال”.

