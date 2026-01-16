أبرز مؤشرات الوضع العالمي و الوطني لزيت الزيتون

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أشارت التقارير الأخيرة للمجلس الدولي للزيتون إلى توقعات بتراجع طفيف للإنتاج العالمي لزيت الزيتون بنسبة 4 % حيث من المنتظر أن يبلغ حجم الإنتاج العالمي 3440 ألف طنا مقابل 3572 ألف طنا الموسم الفارط.



ورغم هذا التراجع على مستوى الإنتاج العالمي، فقد سجلت بعض البلدان ارتفاعا في إنتاجها وهي المغرب وتونس وإيطاليا ومصر حيث حققت المغرب أعلى نسبة ارتفاع لتصل إلى 78%، في المقابل شهدت بعض البلدان الأخرى أهمها تركيا والأرجنتين والبرتغال والأردن تراجعا في الإنتاج حيث عرفت أعلى نسبة تراجع 43% في تركيا في حين سجلت إسبانيا، المنتج الأكبر في العالم، نسبة تراجع قدرت بحوالي 3%.



و من المنتظر، وفق تقديرات المجلس الدولي للزيتون أن تتصدر كل من إسبانيا وتونس وإيطاليا الترتيب العالمي للإنتاج، على التوالي.



أما على مستوى الاستهلاك، فقد أشارت نفس التوقعات إلى ارتفاع طفيف في الاستهلاك العالمي لزيت الزيتون بنسبة 1 %، وبحجم استهلاك بحوالي 3267 ألف طن.

كما ينتظر أن يكون حجم الواردات العالمية لزيت الزيتون لموسم 2025-2026 في حدود 1227ألف طنا مقابل 1198 ألف طنا الموسم الفارط، بزيادة طفيفة بحوالي 2,4%.



و على الصعيد الوطني، فإن صادرات تونس خلال الشهرين الأولين (شهري نوفمبر وديسمبر 2025) من الموسم الحالي (الممتد من شهر نوفمبر 2025 إلى شهر أكتوبر 2026) قد بلغت 80 ألف طنا بقيمة قدرت بـ 1011 مليون دينار، مقابل 42 ألف طنا بقيمة 684 مليون دينار خلال نفس المدة من الموسم الفارط مسجلة بذلك من الموسم الفارط (12,6 دينار للكلغ مقابل 16 دينار للكلغ) بالنسبة لشهري نوفمبر وديسمبر من الموسمين.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



