Français
Anglais
العربية
الأخبار

أتلتيكو مدريد يُجدّد عقد أحد أبرز ركائزه

أتلتيكو مدريد يُجدّد عقد أحد أبرز ركائزه

وقع جناح أتلتيكو مدريد، الأرجنتيني جوليانو سيميوني، امس الخميس عقدا جديدا مع النادي حتى سنة 2030.

و أصبح ابن الـ23 عاما ونجل مدرب النادي، دييغو سيميوني، ركيزة أساسية في تشكيلة الفريق هذا الموسم تحت قيادة والده، في مركز الجناح الأيمن.

و أفاد أتلتيكو مدريد في بيان رسمي “لقد جدد سيميوني عقده مع نادينا حتى 30 جوان 2030، ممددا بذلك علاقته مع النادي لسنتين إضافيتين، بعد أن كان التزامه السابق من المقرر أن ينتهي سنة 2028”.

و خاض الجناح الأرجنتيني 78 مباراة مع أتلتيكو منذ ظهوره الأول مع الفريق الأول في 2022، مسجلا ثمانية أهداف للنادي.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

550
أخر الأخبار

باجة : احتراق سيارة خفيفة بالكامل

401
الأخبار

نائب بالبرلمان يكشف إجراء مسؤول بوزارة مكالمات شخصية بـ38 ألف دينار !
358
الأخبار

تونس: السجن خمس سنوات في حق سيف الدين مخلوف بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي
350
الأخبار

وزير الدفاع الوطني يلتقي نائب مساعد وزير الحرب الأمريكي المكلّف بالشؤون الإفريقيّة
337
اقتصاد وأعمال

وحدات الحرس الديواني تتمكن من حجز بضائع مهربة بقيمة جملية بلغت 580.5 مليون دينار خلال سنة 2025
318
الأخبار

آخر المستجدات في قضية فرار خمسة إرهابيين من سجن المرناقية
318
الأخبار

ميركاتو : الأولمبي الباجي ينتدب لاعبًا نيجيريًا وآخر بنينيًا
286
أخر الأخبار

مُلكة المدير: رئيس الجمهورية تعهّد بصرف ديون الصّيدليات و سيتمّ فورا العودة للعمل بمنظومة الطّرف الدّافع [فيديو]
285
أخر الأخبار

الجامعة التونسية لكرة القدم: صبري اللموشي مدربًا لنسور قرطاج في مونديال 2026
284
أخر الأخبار

أزمة القطاع الصحي تونس : البرلمان يتجه نحو جلسة عامة حوارية مع الحكومة

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى