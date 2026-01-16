أتلتيكو مدريد يُجدّد عقد أحد أبرز ركائزه

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

وقع جناح أتلتيكو مدريد، الأرجنتيني جوليانو سيميوني، امس الخميس عقدا جديدا مع النادي حتى سنة 2030.

و أصبح ابن الـ23 عاما ونجل مدرب النادي، دييغو سيميوني، ركيزة أساسية في تشكيلة الفريق هذا الموسم تحت قيادة والده، في مركز الجناح الأيمن.

و أفاد أتلتيكو مدريد في بيان رسمي “لقد جدد سيميوني عقده مع نادينا حتى 30 جوان 2030، ممددا بذلك علاقته مع النادي لسنتين إضافيتين، بعد أن كان التزامه السابق من المقرر أن ينتهي سنة 2028”.

و خاض الجناح الأرجنتيني 78 مباراة مع أتلتيكو منذ ظهوره الأول مع الفريق الأول في 2022، مسجلا ثمانية أهداف للنادي.

