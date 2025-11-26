أثار جدلا بين نواب الغرفتين التشريعين..اليوم جلسة بإشراف بودربالة والدربالي حول فصل الضريبة على الثروة (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

كشف النائب سليم سالم رئيس لجنة المالية بالمجلس الوطني للجهات والاقاليم في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية” أن جلسة بإشراف بودربالة والدربالي ستعقد اليوم حول فصل الضريبة على الثروة الذي اختلف حوله نواب الغرفتين التشريعيتين.

واكد سالم أنه رغم المصادقة بالاجماع صلب اللجنة المشتركة من قبل نواب الغرفتين على تنقيحات حول الفصل 50 الا أنه بعد التصويت على الفصل برمته تم اسقاطه من قبل نواب البرلمان فيما تمسك به نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم موضحا “التنقيح الأول أقر 0.5% بالنسبة إلى الأملاك التي تتراوح قيمتها بين 2 مليون دينار و3 مليون دينار وبنسبة 1% بالنسبة إلى الأملاك التي تفوق قيمتها 3 مليون دينار والتنقيح الثاني يهم الأموال المودعة لدى البنوك والبريد والسندات حتى لا يشملها هذا الفصل للحفاظ على الاستثمار “.

وأوضح محدثنا ان الاشكال قائم في تمرير هذا الفصل الخلافي الى الجلسة العامة أو التوافق على صيغة موحدة وتتم اضافته الى مشروع قانون المالية 2026 آملا أن تفضي الجلسة التي ستنعقد اليوم الى التوصل الى اتفاق.

وكشف النائب أن جلسة اليوم ستكون بحضور أعضاء مكتب لجنتي المالية للغرفتين التشرعيتين مضيفا “غالبا ستكون بحضور رئيس لجنة المالية ونائبه والمقرر من لجنتي المالية بالغرفتين التشريعيتين بمعية رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس مجلس الجهات والأقاليم”.

أكد علي زغدود عضو لجنة المالية بمجلس نواب الشعب في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية” أن كتلة لينتصر الشعب التي ينتمي اليها لم تصوت على اسقاط الفصل 50 المتعلق بالضريبة على الثروة مضيفا “نحن على العكس صوتنا مع تمريره..وسنسعى الى تجويده وحتى رفع نسبة الضريبة”.

واعتبر النائب أن ضعف شرح الأسباب لبعض الفصول المقترحة لا يُمكنها من مشروعية للدفاع عليها والمصادقة عليها مؤكدا في ذات الوقت أن هذا الفصل ستتم اعادة طرحه في الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون المالية 2026″.

وحول الفصل 20 من مشروع قانون المالية 2026 المتعلق بالتمديد في اقتطاع نسبة 0.5% المتعلقة بالمساهمة التضامنية الاجتماعية لـ3 سنوات أوضح زغدود أنه مع مراجعة النسبة وليس مع التخلي عن الفصل كلية موضحا ” الاشكالية في هذا الفصل أن وزير الشؤون الاجتماعية لم يقدم فيه برنامج الحكومة لإثبات جدوى التمديد فيه..بالتالي اعتبر النواب انه وفي غياب مشروع متكامل لا يجب أن يستمر ووقع اسقاطه صلب لجنة المالية..وستقع اعادة اثارته خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون المالية 2026″.

