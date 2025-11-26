أثيوبيا: 6 وفيات بسبب فيروس ‘ماربورغ’ الخطير

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن تفشي فيروس ماربورغ في إثيوبيا إلى 6 أشخاص، حسب ما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية، اليوم الأربعاء 24 نوفمبر 2025.

وأكّدت إثيوبيا تفشي المرض للمرة الأولى في 14 نوفمبر قبل أن تبلغ عن 3 وفيات بعد 3 أيام فقط.

ونقلت الوكالة عبر صفحتها على فيسبوك عن وزارة الصحة قولها “من بين 11 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، توفي 6 منهم ويخضع 5 للعلاج الطبي”.

وأضافت الوزارة أنه تم عزل 349 شخصا يشتبه في مخالطتهم للمصابين، وأنهى 119 منهم فترة المراقبة وخرجوا من الحجر.

ويعد فيروس “ماربورغ” شديد العدوى، وينتمي إلى نفس عائلة فيروس “إيبولا”، ويصنف ضمن الأمراض “النزفية الفتاكة” بسبب ارتفاع معدل الوفيات الذي يصل إلى 88 بالمائة، وغياب لقاح أو علاج محدد حتى الآن.

وينشأ الفيروس فى خفافيش الفاكهة، وينتشر بين الناس من خلال الاتصال الوثيق مع سوائل الجسم للأفراد المصابين أو مع الأسطح الملوثة، مثل ملاءات الأسرة المتسخة.

وسجلت حالات التفشي السابقة في أفريقيا معدلات وفيات تصل إلى 80 بالمائة أو أكثر، عادة في غضون 8 إلى 9 أيام من ظهور الأعراض.

