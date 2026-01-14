أجاكس أمستردام الهولندي يتعاقد مع نجل إبراهيموفيتش

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن أجاكس أمستردام الهولندي التعاقد مع المهاجم الشاب ماكسميليان إبراهيموفيتش، نجل زلاتان إبراهيموفيتش أسطورة كرة القدم السويدية و أحد أساطير نادي أجاكس الذي شهد انطلاقة ابراهيموفيتش لكتابة تاريخ طويل في كرة القدم.

و أعلن نادي أياكس ضم ماكسميليان من ميلان الإيطالي علي سبيل الإعارة حتي نهاية الموسم مع وجود بند بأحقية الشراء بنهاية الإعارة.

بدأ ماكسميليان مسيرته مع فريق هاماربي السويدي ضمن صفوف الناشئين قبل الانتقال إلى ميلان الذي تدرج معه بفرق الناشئين، ثم لعب مع الفريق الثاني لميلان منذ بداية الموسم في 17 مباراة و تمكن من تسجيل 5 أهداف و صناعة 4.

كما تواجد ماكسميليان بقائمة الفريق الأول لميلان التي شاركت في كأس السوبر الإيطالي ضد نابولي ولكنه لم يشارك في اللقاء، ويلعب ماكسميليان بمركز الجناح الأيسر والمهاجم.

جدير بالذكر أن فريق أجاكس أمستردام الهولندي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الهولندي برصيد 33 نقطة.

