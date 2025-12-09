Français
أحدث التوصيات العالمية في علاج السكري: سوسة تحتضن ندوة وطنية تكشف مستجدات 2026

أحدث التوصيات العالمية في علاج السكري: سوسة تحتضن ندوة وطنية تكشف مستجدات 2026

تستعد مدينة سوسة يومي 19 و20 ديسمبر 2025 لاحتضان ندوة علمية كبرى مخصّصة لعرض أحدث المستجدات العالمية في مجال علاج ومتابعة مرض السكري، وذلك بمبادرة من جمعية أطباء الغدد والسكري بالوسط بالشراكة مع الجمعية التونسية لأمراض الغدد والسكري.

محاور علمية تستشرف توصيات 2026

ووفق بلاغ المنظمين، تهدف الندوة إلى تقديم آخر التوصيات الدولية المرتقبة لسنة 2026، إلى جانب عرض نتائج بحوث حديثة تتعلق بإدارة مرض السكري خلال شهر رمضان، بما يساعد الأطباء والمختصين على مواكبة التطور العلمي وضبط آليات متجددة للتعامل مع المرضى في فترة الصيام.

ورشات تطبيقية بإشراف خبراء دوليين

ويتضمّن البرنامج سلسلة من الورشات التطبيقية يديرها خبراء عالميون، تركز على:

  • أحدث البروتوكولات العلاجية،

  • تقييم المخاطر السريرية لدى مرضى السكري،

  • طرق المرافقة الطبية قبل وخلال وبعد شهر رمضان.

الندوة تمثّل محطة علمية مهمّة لتعزيز التكوين المستمر وتبادل الخبرات بين المختصين من مختلف الجهات.

المصدر: وات

