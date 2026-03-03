Français
الأخبار

أحكام بين عدم سماع الدعوى و 6 سنوات سجنا لمروان المبروك و وزراء سابقين

أحكام بين عدم سماع الدعوى و 6 سنوات سجنا لمروان المبروك ووزراء سابقين

قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس، ليلة أمس بالسجن 6 سنوات في حق رجل الأعمال مروان المبروك وعادل قرار الرئيس المدير العام السابق لشركة الكرامة القابضة ووزراء سابقين وإصدار خطايا مالية في حقهم.

كما قضت المحكمة بعدم سماع الدعوى في حق 3 وزراء آخرين.

و قضت المحكمة بالسجن 6 سنوات مع النفاذ العاجل في حق رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية آنذاك مع خطايا مالية في حقهما، وتتعلق القضية برفع التجميد عن أموال مروان المبروك لدى الاتّحاد الأوروبي.

