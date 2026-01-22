Français
أحمد التويهري: «فراس شواط هو أفضل مهاجم في تونس» (فيديو)

بعد الفوز العريض على النجم الساحلي، مساء الخميس في رادس، صرّح المدرب المساعد للنادي الإفريقي أحمد التويهري خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة قائلاً: «التأكيد جاء اليوم بتوقيع فراس شواط، الذي يُعدّ المهاجم رقم واحد في تونس. عملنا يعتمد على إمكاناته البدنية والتقنية، كما أن فراس لاعب جماعي للغاية، وهو ما يساعدنا على إنجاح مخططاتنا التكتيكية، وبالطبع فإن الانتصار يتجدد مباراة بعد أخرى».

وأضاف: «نحن محظوظون جداً بوجود هدّاف مثله ضمن مجموعتنا، وبالمثل هو محظوظ بإنهاء المجهود الهجومي الكبير الذي يبذله زملاؤه في الفريق أمام جميع المنافسين الذين واجهناهم».

