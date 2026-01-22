أحمد ونيس: العالم اليوم أمام طلاق الأسرة الغربية و لكن لا وجود لإمكانية حرب [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

علّق اليوم الخميس، 22 جانفي 2026، الوزير و الدّبلوماسي السابق أحمد ونيس في تصريح لتونس الرّقمية على الدّعوة التي وجّهتها إسبانيا لدول الاتحاد الاوروبي بهدف انشاء جيش مشترك تكون مهمّته الرّدع، و ذلك اثر التّهديدات الاخيرة من الرّئيس الأمريكي دونالد ترامب لجزيرة غرينلاند، و قال ونيس إنّه يوجد طلاق بين دول القطر الاوروبي و كندا من ناحية و الولايات المتحدة الأمريكية من ناحية أخرى.

و أوضح أنّه من غير المؤكّد تواصل سياسة ترامب إلى ما بعد نيابته الرّئاسية، اي انّ هذا الطّلاق الصّريح و الواضح و الذّي جاء بمبادرة أمريكية، يكشف أنّ هذه الاطراف لم تعد متّفقة على الخريطة السّياسية للحرب العالمية الثانية، حيث أنّ الخريطة السياسية أصبحت محلّ نقد و مراجعات من جانب واحد و هو ترامب، و قد استنتجت اوروبا عواقب هذا الطّلاق و استنتجت انّه من الضّروري ان تعوّل على نفسها فيما يخصّ الدّفاع الجوهري لسلامة القطر الأوروبي.

و أضاف الوزير السّابق أنّ النقطة الثانية التي استخلصتها أوروبا هو أنّه لا سبيل لتحويل السّيادة على جزيرة غرينلاند، و هذا الامر بالنّسبة للدّول الاوروبية الغربية واضح و لكن بالنّسبة لدونالد ترامب أمر عكسي، ما يعني أنّ العالم اليوم أمام طلاق ضمن الأسرة الغربية المتحالفة منذ سنة 1945 و سياستها العامة عالميا سياسة موحّدة أمام آسيا و إفريقيا و بقية العالم، و من الممكن القول أننا دخلنا في مرحلة جديدة من تصورات السّياسة العالمية و أركان هذه السياسة.

و اعتبر المتحدّث أنّ الدّول العربية ليست طرفا في النّزاع و لكنها تشهد لاوّل مرة نزاع عميق و استراتيجي بين أطراف الحلف الغربي الذّي كان منتصر في الحرب العالمية الأخيرة و منتصر بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، و التقسيم يزور اليوم الأسرة الغربية. وهي خطوة جديدة في النّظام العالمي و لكن من سوء الحظّ أنّ الدّول العربية أيضا منقسمة و ليست موحّدة و إن كان هناك اتحاد مغاربي فليس من الغريب أن يتمّ استنتاج عواقب هذا الانفصال بصفة سريعة و يتمّ اتخاذ جملة من الاجراءات التي تعزّز الموقف الافريقي و تقوّيه امّام العداء الاسرائيلي حليف جميع الدّول الغربية.

و أكّد الدّبلوماسي السابق على كوننا سندخل حاليا في عالم متجذّع أكثر مما كان عليه سابقا هذا اولا، وثانيا فإنّ القاعدة التي تعزّز موقف ترامب ضمن الولايات المتحدة الامريكية ليست قوية، و هذه القاعدة هي نفسها من تشكّك في سياسة دونالد ترامب أي أنّه بمجرّد انتهاء فترة حكمه، فإنّ المبادرات التي قام باتخاذها و التي تهمّ القارة الامريكية و تهمّ أوروبا ستنتهي و ستكون نزعة لـ 3 سنوات، وفق قوله.

و عن امكانية بعث هذا الجيش، اعتبر محدّث تونس الرّقمية أنّه لا يوجد احتمال لحرب بين الاتحاد الاوروبي من ناحية و الولايات المتحدة الامريكية و حتى امكانية بدايتها مستحيلة، إذ من المستبعد وجود رغبة بين مختلف هذه الاطراف التي كانت بالامس موحّدة و اليوم وقع الطّلاق فيما بينها.

و استدرك ونيس القول إنّ وجود وحدات رمزيّة غير قابل للقتال من حيث العدد في غرينلاند يكفي لتعجيز الولايات المتحدة الأمريكية على اقتحام غرينلاند، لأنّه يجعل من القوات الأمريكية على طرفي نقيض، و وجود هذه الوحدات العسكرية لا يرتقي إلى احتمال اشعال النار بين الصفين، وفق تعبيره.

