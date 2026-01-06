أحمد ونيس: منطق العدوان بين أمريكا والاتحاد الأوربي غير وارد و لكن الحلف الاطلسي انقطع بشكله السابق [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

قال اليوم الثّلاثاء، 06 جانفي 2026، الوزير و الدّبلوماسي السابق أحمد ونيس في تصريح لتونس الرّقمية، إنّ الاتحاد الاوروبي منذ التصريحات الاولى لدونالد ترامب في الحملة الانتخابية كان استخلص أنّه لم يعد بإمكانه التعويل على الولايات المتّحدة الأمريكية كحليف في حال ما تمّ انتخاب ترامب، و لكن في نفس الوقت لم يصنّفها كعدو.

و أوضج ونيس أنّ منطق العدوان في علاقة بالولايات المتحدة الأمريكية غير وارد بالنّسبة للاتحاد الأوروبي، و لكن الحلف الأطلسي الذّي كان يربط بين شمال القارة الأمريكية و القطر الأوربي انقطع بشكله السابق و حاليا الاتحاد الاوربي أدرك أنّ أمنه يعود له ذاتيا دون التحالف مع الولايات المتحدة الأمريكيّة.

و أضاف الدّبلوماسي السابق أنّ التوسع الامريكي إلى حدّ الآن لم يظهر بصفة عسكرية إلا ضدّ فنزويلا، حتى أنّه لا يمكن اعتبار ما وقع بعد اعتقال مادورو توسّعا و إلى حدّ الآن هو نوع من المطاردة القانونية بإدعاء قانوني ضدّ رئيس الدّولة الفنزويلية، و كل التأويلات الأووربّية تذهب إلى أنّ الولايات المتحدة الأمريكية ترغب في أن تتسع إلى أرض فنزويلا نظرا إلى ثرواتها الطّبيعية و لكن هذا الأمر لم يتبين عسكريا بل هو تخوّفات غير واردة.

وأكّد ونيس في هذا السياق أنّه من الصعب جدا بل غير وارد أن يقوم الاتحاد الاوربي باعتبار الولايات المتحدة الأمريكية عدوا، في حين أنّه انقطاعت صلة الدّفاع المشترك ضدّ اي عدوان موجود، و كمثال على ذلك امكانية التّوسع الروسي ما بعد أوكرانيا و إمكانية تهديد أوروبا، و في هذا الاطار فإنّ الدّول الاوربة لا تعول حاليا على امريكا و لكن أن تقوم الاخيرة بإشهار الحرب ضدّهم فهذا غير وارد، وفق تعبيره.

أمّا بخصوص تصريحات رئيسة وزراء الدّنمارك بخصوص حل حلف الناتو في حال أي هجوم أمريكي على جزيرة غرينلاند، اعتبر الوزير السابق أنّ هذا الحلف يحل بصفة رسمية إذا ما قامت الولايات المتحدة الأمريكية بعدوان ضدّ أوروبا الغربية و هذا الامر لم يتمّ بعد، و المسألة تقف عند وجود أطماع لدى دونالد ترامب في علاقة بأراضي غرينلاند و لكنها تبقى أطماع و ليس هجوم حربي.

و شدّد المتحدّث في هذا السياق على أنّه من غير الممكن ان يتمّ استخلاص أنّ الحلف الأطلسي في خطر، و التطورات الممكنة هي انّ القطر الاوروبي قد لا يعتبر و أنّ الولايات المتحدة الامريكية متحالفة معه كما كان الامر موروث بعد الحرب العالمية الثانية اي منذ سنة 1945.

