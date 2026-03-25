أحمد ونيس: “من الممكن انهاء الحرب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية… لتبقى المواجهة بين إيران و أسرائيل” [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أفاد اليوم الاربعاء، 25 مارس 2026، الوزير و الدّبلوماسي السابق أحمد ونيس في تصريح لتونس الرّقمية بأنّه من المرجّح وجود مفاوضات سرّية بين الولايات المتحدة الأمريكية و إيران و ذلك من خلال دول وسيطة و هي أساسا باكستان و عمان و دول أخرى و ذلك بتشريك دونالد ترامب.

و اوضح ونيس أنّ هذا الامر يسيطر عليه المنطق الأمريكي إلى حدود انتهاء المفاوضات السّرية، هذا مع وجود محور ثاني يجسّد بالتراشق بالقنابل و الصواريخ، أي محور اسرائيل إيران و هذا المحور غير معني تماما بهذه المفاوضات، و ذلك لكون اسرائيل تصرّ على هدم الطّاقات العسكرية الايرانية إلى نهايتها و من يقرر أنّها أكملت المهمة، هي اسرائيل نفسها و ترامب ليس له أي دخل بهذا المحور الثاّني، اي أنّ المحور الحربي بصدد التواصل بمنطق الحرب حسب قدرات كلّ طرف و حيله في فنّ الحرب.

و اعتبر الدّبلوماسي السابق أنّه بالنسبة لترامب الغاية من المفاوضات هو وقف الضربات على ايران لكن في الحقيقة هو يرغب في أن يكسب مربوح ذاتي للدّولة الأمريكية و لنصرة فنّه في قيادة الحروب و قيادة أمريكا اي أنّه يرغب في انتزاع انتصار شخصي دون الاخذ بعين الاعتبار الاضرار بالدّولة الايرانيّة.

أمّا بالنّسبة لايران فهي تلحّ على اجراء المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية بشكل سري و ذلك بهدف ان تحصر الحرب بينها و بين الكيان المحتل و تتحول إلى حرب ثنائيّة دون تدخّل قوة عظمى، و على هذا المستوى يساوم على القدرات العسكرية الامريكية حتى ينتزع بعض الامتيازات من الدّولة الايرانيّة، فيما يتعلّق بالنفط و بعض المصالح التجارية و الاستثمارات و الهيمنة الامنية على منطقة ايران، التي تبدي أنّها قد تتنازل عن بعض مصالحها لخروج الولايات المتحدة الامريكية من تثليث الحرب، وفق قول ونيس.

و أكّد ونيس أنّه من الممكن دوليا و قانونيا إيقاف الحرب من طرف واحد، مشيرا إلى أنّ اي دولة بامكانها اشهار الحرب على دولة معادية تعتبرها عدو، و في هذه الحرب الولايات المتحدة الامريكة لم تتضرر أرضيا حيث أنّ ايران لا يمكنها استهداف أمريكا باستعمال الصواريخ، اي أنّ ترامب بامكانه ان يساوم دون ان يقدم تضحيات كبيرة و ينهي الحرب و تبقى في هذه الحال الحرب ثنائيّة بين إيران و إسرائيل.

و الامر الذّي تسعى إليه الدّول الوسيطة المشار إليها هو فتح مفاوضات عريضة، قد ينتزع خلالها ترامب من إيران إلتزامها بالخروج من البحث النووي المقصود منه صنع قنبلة ذرّية، و هذا لا يمنع بقاء إيران في حرب مع اسرائيل إلى حين انتهاء الاخيرة من غاياتها، وفق تعبيره.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



