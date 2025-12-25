Français
Anglais
العربية
أخر الأخبار

أحمد ونيس يكشف أسباب تصويت البرلمان الجزائري بالاجماع مع تجريم الاستعمار الفرنسي [فيديو]

علّق اليوم الخميس، 25 ديسمبر 2025، الوزير و الدّبلوماسي السابق أحمد ونيس في تصريح لتونس الرّقمية على تصويت البرلمان الجزائري يوم أمس على قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي، الأمر الذّي اعتبرته وزارة الخارجية الفرنسيّة منافيا لإرادة الحوار في هذه المرحلة…

و قال ونيس إنّ الأزمة الدّبلوماسية بين الجزائر و فرنسا تعود أسبابها لاعتراف الأخيرة بمغربية الصّحراء الغربية، و كان الرّئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرّر و أنّه في علاقة بقضية الصّحراء الغربية مشروع المملكة المغربية هو الصّحيح و هذا القرار عجّز الجزائر، أي أنّ القضية التي منعت تشكّل المغرب العربي منذ سنة 1995، قامت اليوم فرنسا و إسبانيا بالاعتراف بالمشروع المغربي الذّي يعود للملك محمد السادس.

و أوضح الوزير السابق أنّ الجزائر في هذه الحالة عجزت و لم تتمكن من الرّد على الموقف الاسباني و الموقف الفرنسي، و بالتالي فإنّ القرار الذّي تمّ اتخاذه يوم أمس من قبل البرلمان الجزائري بالاجماع هو ردّة فعل على القرار الفرنسي فيما يخصّ الصحراء و ذلك لكون الجزائر لم يعد لديها أي وسيلة أخرى تقوم من خلالها بردّة فعل على الدّولتين الرّئيسيّتين في هذه القضية.

و أكّد ونيس أنّه من المستبعد أن تقوم فرنسا بعد تصريحات عدد من زعمائها و من بينهم رؤساء جمهورية، و الذّين حاولوا بصيغ مختلفة الاعتراف بأنّ الاستعمار أمر ظالم و لكنه في نفس الوقت خطوة من خطوات تاريخ الانسانية الذّي سجّل عديد الحروب و لم تنفرد به فرنسا مع الجزائر، قائلا أنّ اكثر من 6 دول أوروبية قامت باستعمار دول أخرى في إفريقيا و آسيا و البعض من دول القطر الأمريكي.

و اعتبر ونيس أنّ القرار الذّي اتخذته الجزائر هو قرار يعبّر عن تعجيز دبلوماسي لفرنسا لأنّه من المستبعد أن يقوم رئيس الجمهورية الفرنسية بتقديم اعتذار للدّولة الجزائرية، في حين أنّ التنازلات الاخرى أو القيام بصياغة ذكيّة للتخلص من الازمة يبقى أمرا ممكنا.

و رجّح محدّث تونس الرّقمية ان تبقى الامور على حالها بين فرنسا و الجزائر مع وجود ماكرون كرئيس لفرنسا، و لكن هذا لا يعنى أنّ الحوار سينقطع بين الدّولتين و خاصة في علاقة بمسائل تخصّ الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا و التنقل و التأشيرة و التبادلات التجارية و توريد الطّاقة كالغاز و البترول من قبل فرنسا.

و أشار ونيس إلى انّ الدّبلوماسية الفرنسية واعية بأنّ خيارها لتفضيل الحلّ لمسألة الصّحراء الغربية لصالح المملكة المغربية سيكون له ثمن و هذا الثمن تمّ اكتشافه أمس و بالتالي الأمر لم يكن مفاجئا لفرنسا، و طريقة ردّ الجزائر كانت تعجيزية لانّه من المستبعد ان تقوم فرنسا بتقديم اعتذار للدّولة الجزائرية و لكن من الممكن ان تصدّر حكما ضدّ الاستعمار كمحطّة من محطات الانسانية تجاوزته فرنسا و هذا الامر سيكون لصالح السلم و حسن الجوار و بناء مشترك بين الدّول، و بالتالي فإنه توجد حيل في صياغة الخروج من المأزق لا تزال متوفرة.

 

 

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

417
أخر الأخبار

المنصة الرقمية للتشغيل من طالت بطالتهم: من يُشرف عليها وأي دور للبرلمان؟ إليك التفاصيل (فيديو)

308
الأخبار

نادي سيون السويسري يختار طبرقة لإقامة تربصه التحضيري
292
أخر الأخبار

الميداني الضاوي: تحديد سعر “الباز” لزيت الزيتون بـ 10 دينارات للكلغ الواحد لا يمكن أن يغطي كلفة الانتاج [فيديو]
287
اقتصاد وأعمال

المعدل السنوي للأجور لكل عامل في المؤسسات العمومية يُقدَّر بـ 45 ألف دينارًا (تقرير)
283
أخر الأخبار

جدل واسع إثر سقوط طائرة رئيس أركان الجيش الليبي… فريد العليبي يقدّم قراءة لحيثيات الحادثة [فيديو]
274
اقتصاد وأعمال

بقلم مرشد السماوي : تونس حاليا قبلة المستثمرين العرب الأجانب حقيقة مؤكدة و ليست دعاية مجانية 
273
الأخبار

الشرطة الإيطالية تُلقي القبض على زعيم مافيا هارب
268
الأخبار

ليبيا : شلل في قيادة الجيش… مصرع خمسة مسؤولين كبار في تحطّم طائرة بتركيا
264
أخر الأخبار

ما بعد إستقالة الطبوبي..من يُسير الإتحاد وما مآلات الإضراب العام والمؤتمر ؟ (فيديو)
260
الأخبار

القصرين : الإطاحة بشبكة لترويج الأقراص المخدّرة و حجز قرابة 330 ألف قرص مخدّر

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى