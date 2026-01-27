أحمد ونيّس: زيارة كبير مستشاري ترامب لتونس مهمة و لكن سياسة المساعدات الأمريكية انتهت [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

قال اليوم الوزير و الدّبلوماسي السابق أحمد ونيس في تصريح لتونس الرّقمية، إنّ الزّيارة التي نفّذها يوم أمس مسعد بولس كبير مستشاري الرّئيس الأمريكي دونالد ترامب المكلّف بالشّؤون العربية والشّرق الأوسط وإفريقيا والتقى خلالها محمد علي النّفطي وزير الشّؤون الخارجية و الهجرة و التونسيين بالخارج مهمّة جدا بالنّسبة لتونس.

و أوضح ونيس أنّ ما قد تمّ فهمه سابقا من مواقف الرّئيس الأمريكي دونالد ترامب هو كونه يهمّش الدّول التي لا تعتمد سياسة القوة، لأنّها تقليدية و تبقى سياسة تفضّل المصالح المشتركة و المعقولية في احترام القانون الدّولي، و التي هي اساسا أسس الانخراط في ميثاق الامم المتحدة، و هذا الامر يعتبر مرجعيات لا يؤمن بها دونالد ترامب، إذ أنّه يسعى لخلق مركزّية لدور الولايات المتحدة الامريكية بعيدا عن النّظام العالمي الذّي انطلق ضمن منظّمة الامم المتحدة و ضمن ميثاق الامم المتحدة و التقاليد التي انطلقت منذ سنة 1945.

و أشار ونيس إلى أنّ ترامب زعزع أرضيّة العلاقات مع الدّول الأمريكية، و القارات الأخرى بما فيها إفريقيا، و بالتالي فإنّ هذا اللقاء كان مهما لتطمين تونس بخصوص سياسة الولايات المتحدة الأمريكية نحوها في الحاضر، ليؤكّد أنّ هذه السياسة لا تستهدفها و لا يقصد بها مضايقة الدّولة التونسية، أي أنّه لقاء يرفع التّخوفات و التحفظات التي تمّ استنتاجها من مواقف دونالد ترامب، و لكن هل تخلق ايجابيات او تحافظ على العلاقة المتميّزة التقليدية بين تونس و الولايات المتحدة الامريكية، و هذا طبعا لم يعد موجود لأنّ سياسة ترامب تسعى إلى تأسيس اعتمادات جديدة في العلاقات بين الدّولتين مهما كان التفاوت بينهما اقتصاديا و استراتيجيا، وفق قوله.

و أكّد الوزير السابق أنّ هذا الاجتماع صفى التخوفات و سعى إلى تأسيس قاعدة جديدة ستكون فيها المصالح السامية لكلّ دولة هي الاعتماد و ليست السياسة التقليدية القائمة على التعاون و المساعدة في سبيل التنمية و في سبيل الامن، اي انّه تمّ تجاوز هذه المرحلة من العلاقة التقليدية التي لم تعد موجودة، ما يعني أنّ المستقبل بالنسبة لتونس سيكون قائما على الاعتماد على النفس و التخلي عن أي أمل في مساعدة في سبيل التّنمية الاقتصادية او في سبيل الأمن اعتمادا على الولايات المتحدة الامريكية.

و أضاف أنّ هذا الأمر سيخلق مرجعيّة جديدة في السياسة الخارجية التونسية، بالاضافة إلى أنّ امكانية مراجعة المعاليم الجمركية بين الدّولتين لن يكون له تأثير عميق على الاقتصاد التونسي أو الخيارات السياسية و ذلك لانّ جملة المبادلات بين تونس و الولايات المتحدة الامريكية لا يرقى إلى قاعدة أو مرجعية استراتيجية بل هو في حجمه بسيط ما يعني أننا دخلنا في منعرج جديد يملي علينا ان نعتمد على أنفسنا و على القلعة الطّبيعية لتونس و هي المغرب الكبير.

و بخصوص الاداءات الجمركية المفروضة على تونس من قبل الولايات المتحدة الأمريكية رجّح أحمد ونيس ان لا تبقى على ما هي عليه، إذ سيتمّ الترفيع فيها و لكن تأثيرها لن يكون له كلفة عالية على تونس و ذلك لانّ المبادلات مع أمريكا ليست بالحجم الكبير، و لكن المساعدات و بما فيها التدريبات الأمنية و العسكرية سيتمّ ترسيمها على قاعدة جديدة و هي ان يلتزم كلّ طرف بالمصاريف التي تعود عليه، ما يعني أنّ سياسة المساعدة الامريكية انتهت.

و تابع ونيس القول إنّ المصالح الأمريكية من الممكن ان تحتاج إلى قواعد في المنطقة و هو الامر الذّي تمت مناقشته مع تونس و بيّنت الولايات المتحدة الأمريكية انّ هذا الامر ان وجد فسيكون مبنيا على مفاوضات و ليس على مضايقة بالنسبة للمصالح التونسية.

و شدّد الدّبلوماسي السابق على أنّ العلاقات التي ستربط مستقبلا البلدين ستكون مبنية على خيارات جديدة للسياسة الامريكية التي يقودها ترامب، و هذه السياسات قد يتمّ التراجع عليها بعد فترة حكمه، و من المرجّح ان يتمّ التوجه نحو هذا الخيار حال خروج ترامب من الرئاسة، و لكن الامر المؤكّد حاليا انّ العلاقات لا تقوم على قاعدة تعاونية بل كلّ طرف يراعي مصالحه الخاصة، ما يعني أنّه إذا ما احتاجت الولايات المتحدة إلى قاعدة في تونس خدمة لمصالحها الذّاتية فهذا الامر سيخضع لمفاوضات و لكن تقديم امتيازات لتونس لم يعد ممكنا حاليا، وفق تعبيره.

