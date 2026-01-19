أحوال جوية قاسية في المرسى: تعليق الدروس في مؤسسة ERLM يوم الثلاثاء 20 جانفي 2026

تسببت الأحوال الجوية القاسية المسجلة في المرسى في تعليق الدروس في موقع المؤسسة الإقليمية بالمرسى (ERLM) ليوم الثلاثاء 20 جانفي 2026. وفي رسالة موجهة إلى أولياء الأمور والموظفين، أعلن مدير المؤسسة، أماند ريكويير، عن هذا القرار الذي تم اتخاذه « اعتبارًا من مساء اليوم »، بعد مرور موجات عاصفة أثرت مباشرة على البنية التحتية المدرسية.

ووفقًا للبيان، فقد غمرت المياه عدة قاعات دراسية، مما جعلها غير صالحة للاستخدام. ونظرًا لتوقع استمرار الأحوال الجوية القاسية خلال الليل، أفادت المؤسسة بأن شروط الاستقبال اللازمة لن تكون متاحة لضمان استئناف طبيعي للدروس في صباح اليوم التالي.

كما أشارت الرسالة إلى ظروف المرور الصعبة، التي اعتبرت معقدة للغاية، وربما خطيرة، في ظل هطول الأمطار الغزيرة، وجريان السيول، والاضطرابات المحتملة على الطرق الرئيسية في المنطقة.

وتُعد ERLM، المؤسسة الإقليمية بالمرسى، جزءًا من شبكة التعليم الفرنسي في تونس، وتشمل مؤسسات مدرسية تستقبل تلاميذ من مستويات مختلفة ضمن النظام التعليمي الفرنسي، وتضم مجتمعًا واسعًا من التلاميذ التونسيين والأجانب.

استئناف الدروس يوم الأربعاء

وبالنظر إلى الوضع الراهن، قررت الإدارة تعليق الدروس في موقع المرسى ليوم الثلاثاء فقط. ومن المقرر استئناف التعليم يوم الأربعاء حسب الجدول الزمني المعتاد، وذلك رهن تحسن الأحوال الجوية واللوجستية.

ويأتي هذا القرار في وقت تأثرت فيه عدة مناطق من تونس الكبرى بهطولات مطرية غزيرة.