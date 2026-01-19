Français
Anglais
العربية
تعليم

أحوال جوية قاسية في المرسى: تعليق الدروس في مؤسسة ERLM يوم الثلاثاء 20 جانفي 2026

أحوال جوية قاسية في المرسى: تعليق الدروس في مؤسسة ERLM يوم الثلاثاء 20 جانفي 2026

تسببت الأحوال الجوية القاسية المسجلة في المرسى في تعليق الدروس في موقع المؤسسة الإقليمية بالمرسى (ERLM) ليوم الثلاثاء 20 جانفي 2026. وفي رسالة موجهة إلى أولياء الأمور والموظفين، أعلن مدير المؤسسة، أماند ريكويير، عن هذا القرار الذي تم اتخاذه « اعتبارًا من مساء اليوم »، بعد مرور موجات عاصفة أثرت مباشرة على البنية التحتية المدرسية.

ووفقًا للبيان، فقد غمرت المياه عدة قاعات دراسية، مما جعلها غير صالحة للاستخدام. ونظرًا لتوقع استمرار الأحوال الجوية القاسية خلال الليل، أفادت المؤسسة بأن شروط الاستقبال اللازمة لن تكون متاحة لضمان استئناف طبيعي للدروس في صباح اليوم التالي.

كما أشارت الرسالة إلى ظروف المرور الصعبة، التي اعتبرت معقدة للغاية، وربما خطيرة، في ظل هطول الأمطار الغزيرة، وجريان السيول، والاضطرابات المحتملة على الطرق الرئيسية في المنطقة.

وتُعد ERLM، المؤسسة الإقليمية بالمرسى، جزءًا من شبكة التعليم الفرنسي في تونس، وتشمل مؤسسات مدرسية تستقبل تلاميذ من مستويات مختلفة ضمن النظام التعليمي الفرنسي، وتضم مجتمعًا واسعًا من التلاميذ التونسيين والأجانب.

استئناف الدروس يوم الأربعاء

وبالنظر إلى الوضع الراهن، قررت الإدارة تعليق الدروس في موقع المرسى ليوم الثلاثاء فقط. ومن المقرر استئناف التعليم يوم الأربعاء حسب الجدول الزمني المعتاد، وذلك رهن تحسن الأحوال الجوية واللوجستية.

ويأتي هذا القرار في وقت تأثرت فيه عدة مناطق من تونس الكبرى بهطولات مطرية غزيرة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

391
الأخبار

باجة : معتمد مجاز الباب يتابع عملية توزيع مادة الأمونيتر على الفلاحين

312
الأخبار

منوبة : الشروع في معالجة أماكن مخفضات السرعة المزالة و اعلان طلب عروض لإعادة تركيز المطبات الارتجاجية الضرورية
302
الأخبار

الإحتفاظ بسيف الدين مخلوف من أجل أحكام قضائية صادرة في حقه
276
الأخبار

مفتي الجمهورية يعلن عن أول أيام شهر شعبان 1447
268
الأخبار

وزير البيئة يؤدّي زيارة ميدانية إلى صفاقس لمتابعة برنامج تشجير الطرقات السيارة
268
اقتصاد وأعمال

الوكالة العقارية للسكنى تعلن عن عدد من تقسيماتها الاجتماعية الجديدة بأريانة و بن عروس و المهدية
266
الأخبار

الإعلان عن تركيبة الإطار الفني للمنتخب التونسي يوم الثلاثاء القادم
262
اقتصاد وأعمال

بقلم مرشد السماوي : حان الوقت للعناية بالنقل الجوي و تطوير كل المطارات و فتح الأجواء للشركات العالمية في سماء مفتوحة…
259
اقتصاد وأعمال

وزارة المالية تحدث قباضات مالية جديدة في ثلاث ولايات و مركزا لاستخلاص المحاصيل
252
الأخبار

تغيرات في الوضع الجوي بداية من هذه الليلة

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى