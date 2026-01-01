Français
أخبار الانتقالات: طلاق بالتراضي بين إنزو ماريسكا و تشيلسي!

أخبار الانتقالات: طلاق بالتراضي بين إنزو ماريسكا و تشيلسي!

أصدر نادي تشيلسي الإنجليزي بيانًا اايوم الخميس، أشار فيه إلى التوصل لاتفاق ودي مع المدرب إنزو ماريسكا لإنهاء التعاون بينهما.

وبهذا الاتفاق، تنتهي فترة ماريسكا على رأس الجهاز الفني للفريق الأول، رغم تحقيقه إنجازات أوروبية وعالمية بفوزه بلقبي الدوري الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وأشاد بيان النادي اللندني بهذه الفترة، مؤكدًا أن “هذه الألقاب ستظل جزءًا هامًا من تاريخ تشيلسي الحديث”، مع توجيه الشكر لماريسكا على دوره في تطوير الفريق.

أما بالنسبة لخليفة ماريسكا، فيُطرح اسم ليام روزينيور، المدرب الحالي لنادي ستراسبورغ الفرنسي، كمرشح محتمل لتولي زمام الأمور الفنية في ستامفورد بريدج.

