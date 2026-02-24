أدرجت ضمن قائمة العملات الأجنبية المسعرة مقابل الدينار التونسي: البنك المركزي التونسي يقدم المواصفات الأساسية للأوراق النقدية العمانية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أصدر اليوم البنك المركزي التونسي مذكرة إلى الوسطاء المقبولين حول المواصفات الأساسية للأوراق النقدية العمانية التي أصدرها البنك المركزي العماني والمتداولة حاليا (الإصدار السادس) وذلك عملا بالمذكرة إلى الوسطاء المقبولين عدد 22 لسنة 2026 المؤرخة في 29 جانفي 2026 التي أدرجت الريال العماني ضمن قائمة العملات الأجنبية المسعرة مقابل الدينار التونسي للعمليات بالحاضر و للأوراق النقدية وصكوك السفر.

الريال العماني (OMR) هو الوحدة النقدية الرسمية لسلطنة عمان، وهو مقسم إلى 1000 بيسة. وتشمل الأوراق النقدية المتداولة ضمن الإصدار السادس فئة 100 بيسة ونصف ريال وريال واحد و5 ريالات و10 ريالات و20 ريالا و50 ريالا. تتميز هذه الأوراق بتصاميم تعكس الهوية الوطنية والمعالم التاريخية والاقتصادية للسلطنة، كما تختلف من حيث الألوان والأحجام بما يسهل التمييز بين الفئات.

مذكرة البنك المركزي التونسي

