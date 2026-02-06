أربعة من كل عشرة حالات سرطان يمكن الوقاية منها : فرصة حقيقية للحد من المرض

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

كشف تحليل جديد مشترك صادر عن منظمة الصحة العالمية (OMS) والمركز الدولي لأبحاث السرطان (CIRC) أن ما يصل إلى أربعة من كل عشرة حالات سرطان في العالم يمكن الوقاية منها. وتتناول الدراسة 30 سببًا يمكن تجنبها للإصابة بالسرطان، من بينها التدخين، استهلاك الكحول، زيادة الوزن، قلة النشاط البدني، تلوث الهواء، الأشعة فوق البنفسجية، ولأول مرة تسعة عوامل معدية.

وقد نُشر هذا التحليل قبيل اليوم العالمي لمكافحة السرطان الموافق لـ4 فبراير، ويُظهر أن 37٪ من حالات السرطان الجديدة المسجلة سنة 2022 (أي نحو 7.1 ملايين حالة) كانت مرتبطة بأسباب يمكن الوقاية منها. وتؤكد النتائج وجود إمكانات هائلة للوقاية من شأنها أن تُسهم في تقليص العبء العالمي للسرطان وتحسين الصحة العامة.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



