Français
Anglais
العربية
الأخبار

أربعة من كل عشرة حالات سرطان يمكن الوقاية منها : فرصة حقيقية للحد من المرض

كشف تحليل جديد مشترك صادر عن منظمة الصحة العالمية (OMS) والمركز الدولي لأبحاث السرطان (CIRC) أن ما يصل إلى أربعة من كل عشرة حالات سرطان في العالم يمكن الوقاية منها. وتتناول الدراسة 30 سببًا يمكن تجنبها للإصابة بالسرطان، من بينها التدخين، استهلاك الكحول، زيادة الوزن، قلة النشاط البدني، تلوث الهواء، الأشعة فوق البنفسجية، ولأول مرة تسعة عوامل معدية.

وقد نُشر هذا التحليل قبيل اليوم العالمي لمكافحة السرطان الموافق لـ4 فبراير، ويُظهر أن 37٪ من حالات السرطان الجديدة المسجلة سنة 2022 (أي نحو 7.1 ملايين حالة) كانت مرتبطة بأسباب يمكن الوقاية منها. وتؤكد النتائج وجود إمكانات هائلة للوقاية من شأنها أن تُسهم في تقليص العبء العالمي للسرطان وتحسين الصحة العامة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

602
الأخبار

باجة : تواصل عمليات البحث عن شاب مفقود بشاطئ كاب نيكرو بنفزة

439
الأخبار

باجة : الهلال الأحمر يواصل دعم الأسر الفاقدة للسند و يوزع مساعدات عينية بمعتمدية عمدون
361
أخر الأخبار

باجة : اليوم الثاني تواصل عمليات التمشيط بشاطئ كاب نيقرو للبحث عن طفل مفقود
333
اقتصاد وأعمال

سفير سلطنة عُمان بتونس: “اعتماد الريال العُماني في المصارف التونسية خطوة متقدمة لتعزيز الشراكات الاقتصادية و المؤسسية القادمة بين البلدين “
325
الأخبار

رمضان 2026: ماذا تكشف الحسابات الفلكية في تونس؟
324
الأخبار

وُصول 134 حافلة جديدة من الصين إلى ميناء حلق الوادي
290
أخر الأخبار

جندوبة : نقص مادة الأمونتير يُهدّد الموسم الفلاحي [فيديو]
285
الأخبار

غدا: قافلة صحية عسكرية لأهالي ساقية سيدي يوسف
280
الأخبار

بلاغ هام: سفارة لبنان بتونس تغلق أبوابها بمناسبة عيد مار مارون
279
الأخبار

قضية اغتيال محمد البراهمي: أحكام استئنافية تتراوح بين 5 و60 سنة سجنا و الإعدام

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى