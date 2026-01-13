أربيلوا : “تدريب ريال مدريد حلم و نملك فريق أبطال”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

عبّر ألفارو أربيلوا عن سعادته الكبيرة بتوليه مسؤولية تدريب ريال مدريد، مؤكدًا أن هذا اليوم يحمل طابعًا خاصًا في مسيرته، شأنه شأن جميع الأيام التي قضاها داخل جدران النادي الملكي على مدار 20 عامًا.

و قال أربيلوا في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة ألباسيتي في كأس ملك إسبانيا : “إنه يوم مميز للغاية، تمامًا مثل كل الأيام التي عشتها مع ريال مدريد. قضيت هنا ما يقرب من 20 عامًا، فهذا النادي هو الأفضل في تاريخ كرة القدم، و أنا أدرك جيدًا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقي، كما أشعر بحماس كبير لخوض هذا التحدي”.

و كشف المدرب الإسباني عن كواليس توليه المهمة، موضحًا أنه تلقى إخطارًا من إدارة النادي مساء أمس يفيد بتوصل تشابي ألونسو إلى اتفاق مع الإدارة لإنهاء مهمته، مع رغبة النادي في منحه الثقة لقيادة الفريق خلال المرحلة الحالية.

و أضاف : “تحدثت مع تشابي بالطبع، والجميع يعلم قوة العلاقة التي تجمعنا. أكنّ له احترامًا وتقديرًا كبيرين، وأحبه كثيرًا، وأعلم أن هذا الشعور متبادل و سيظل كذلك”.

و حول الحديث عن مشاكل الفريق، فضّل أربيلوا التحفظ، مؤكدًا أن ما يدور بينه وبين تشابي ألونسو سيبقى بينهما، مضيفًا: “أنا متحمس للغاية لخوض أول مباراة لي مع الفريق. أمتلك مجموعة رائعة من اللاعبين تحت تصرفي، ولا أستطيع الانتظار حتى يحين موعد مباراتي الأولى غدًا”.

و عن مدى التزام اللاعبين، قال أربيلوا: “لقد شاهدنا جميعًا في المباريات الأخيرة حجم القتال والشراسة التي أظهرها اللاعبون في كأس السوبر. نمتلك فريقًا رائعًا يضم عناصر مستعدة لتقديم كل ما لديها داخل الملعب. لا يجب أن ننسى أن بين صفوفنا لاعبين تُوجوا بلقب دوري أبطال أوروبا ست مرات، لكن يبدو أن هذا الأمر يُنسى بسرعة أحيانًا، وهو ما يعكس القيمة الحقيقية لريال مدريد”.

بخصوص التفاهم داخل غرفة الملابس، أوضح أربيلوا أنه لا يشعر بأي قلق حيال هذا الجانب، مؤكدًا: “لدينا مجموعة من اللاعبين المميزين، ليس فقط من الناحية الفنية، بل على المستوى الإنساني أيضًا. الجميع أشخاص رائعون، و الجميع يدرك أن الفوز بالألقاب هو الهدف الأهم. لقد أخبرتهم أن أفضل فترة في حياتي كانت عندما كنت لاعبًا في ريال مدريد، وعليهم أن يستمتعوا بكل لحظة يعيشونها هنا”.

و تطرق أربيلوا إلى طموحات الفريق خلال الفترة المقبلة ، قائلاً : “لا يزال أمامنا موسم كامل و نحن في وضع جيد للمنافسة على جميع البطولات. ما يشغلني حاليًا هو جاهزية اللاعبين، و التعرف عليهم بشكل أكبر، و العمل معهم يومًا بعد يوم. الأهم بالنسبة لي هو أن يشعروا بالسعادة و يستمتعوا باللعب داخل الملعب، لأن ارتداء قميص ريال مدريد هو أفضل ما يمكن أن يحدث لأي لاعب في حياته. طموحنا كبير و سنقاتل من أجل الفوز بكل شيء”.

