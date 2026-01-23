Français
أربيلوا يكشف عن حظوظ ريال مدريد أمام فياريال

أربيلوا يكشف عن حظوظ ريال مدريد أمام فياريال

أكد ألفارو أربيلوا مدرب فريق ريال مدريد أن مباراة الغد أمام فياريال ستكون صعبة للغاية، مشددًا على أهمية تقديم الفريق أفضل ما لديه لتحقيق الفوز في الدوري الإسباني.

و قال أربيلوا فى المؤتمر الصحفي للمباراة : “فياريال خصم قوي و سيضعنا تحت ضغط كبير و نحن مدركون تمامًا لما يجب علينا فعله لنحصد النقاط الثلاث، ستكون مباراة صعبة خارج الديار، ومنحنا الفوز فيها سيمنحنا ثقة كبيرة”.

و تطرق أربيلوا للخبرة التي يشعر بها منذ توليه قيادة ريال مدريد، موضحًا أنها “كانت المرة الأولى لي فى الملعب كمدرب ولم أمر بذلك من قبل، عند رؤية كل كؤوس أوروبا شعرت بالمسؤولية الكبيرة، و أنا هادئ جدًا و مركز على عملي و استخراج أقصى ما لدى اللاعبين”.

و حول مستقبل اللاعبين، أشار إلى فينيسيوس جونيور قائلاً : “الأمر ليس بيدي، بل بيد فينيسيوس و النادي. مهمتي هي استخراج أفضل ما لديه، و أتمنى أن يواصل كتابة التاريخ مع ريال مدريد”.

و عن السوق الشتوي، نفى أربيلوا إمكانية التعاقدات الجديدة في جانفي، مؤكدًا : ” لدي فريق استثنائي و أنا سعيد جدًا به. إذا احتجنا إلى أي شيء، لدينا أكاديمية شبابية رائعة ستساعدنا، كما يحدث بالفعل”.

كما أشاد أربيلوا بأداء لاعبيه و خصوصًا جود بيلينغهام و إبراهيم دياز، مشيرًا إلى جهودهما و روح الفريق : “أظهر بيلينغهام قدراته القيادية و مهاراته و أنا سعيد جدًا بوجوده معنا. أما إبراهيم دياز فهو لاعب متعدد الإمكانيات و سيقدم لنا الكثير”.

و يأمل ريال مدريد في تعزيز مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 48 نقطة، خلف برشلونة المتصدر بـ52 نقطة، بينما يحتل فياريال المركز الثالث بـ41 نقطة.

