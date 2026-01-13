أرتيتا يكشف عن حظوظ أرسنال في مواجهة تشلسي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تحدث الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال، عن مواجهة مضيفه فريق تشيلسي، المقرر لها مساء الأربعاء، على ملعب “ستامفورد بريدج”، في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الرابطة الإنقليزية.

و أكد أرتيتا غياب الثنائي ريكاردو كالافيوري و هينكابي عن مواجهة تشيلسي المرتقبة غدًا، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن موقف ويليام ساليبا و لياندرو تروسارد لا يزال غير محسوم حتى الآن، في ظل الشكوك التي تحيط بجاهزيتهما.

و عن مدى جاهزية كاي هافرتز للبدء أساسيًا، شدد مدرب أرسنال على ضرورة التعامل بحذر مع دقائق مشاركته، قائلاً إن اللاعب قدم أداءً جيدًا خلال مشاركته لمدة تتراوح بين 20 و 25 دقيقة في المباراة الماضية ، إلى جانب ظهوره بشكل مميز في التدريبات الأخيرة.

و أضاف أن الجهاز الفني يركز حاليًا على تجهيزه بالشكل الأمثل، مع ضمان جاهزيته لكل مباراة دون المجازفة به بدنيًا.

و بشأن الحديث عن أهمية التتويج بالكؤوس، أكد أن الفريق يواجه العديد من التحديات التي تتطلب تركيزًا كبيرًا، و مشيرًا إلى أن أرسنال سيبذل قصارى جهده لتجاوز جميع العقبات و تحقيق أهدافه.

و تطرق أرتيتا إلى مواجهة روسينيور مدرب تشيلسي الجديد، مستعيدًا ذكرياته كلاعب أمامه في نهائي كأس الاتحاد الإنقليزي، قبل أن يلتقيا مجددًا غدًا كمدربين في نصف النهائي على ملعب ستامفورد بريدج، معتبرًا أن هذا المشهد يعكس سحر كرة القدم و اختلاف المسارات عبر السنوات.

و في حديثه عن بلوغ نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية (كاراباو) للموسم الثاني على التوالي، أعرب أرتيتا عن أمله في الاستفادة من دروس الموسم الماضي، الذي وصفه بالمؤلم، خاصة بسبب إهدار العديد من الفرص.

و أكد أن الفريق يسعى هذا الموسم إلى الظهور بشكل أفضل و أكثر حسمًا و فعالية من أجل الوصول إلى النهائي.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



