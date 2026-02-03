أردوغان ينفّذ زيارة إلى السّعودية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

وصل الرّئيس التّركي، رجب طيب أردوغان، ظهر الثّلاثاء، إلى العاصمة السّعودية الرياض في زيارة عمل رسمية.

ويرافق أردوغان في زيارته إلى السّعودية، وزراء الخارجية والمالية والأسرة والخدمات الاجتماعية والطّاقة والصّناعة والتّكنولوجيا والشباب والرياضة والدفاع والصحة…

ومن المقرر أن يتوجه أردوغان إلى مصر يوم 4 فيفري الحالي، وذلك عقب إتمام زيارته إلى المملكة العربية السعودية.

ومن المنتظر أن يلتقي الرئيس أردوغان بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في وقت لاحق اليوم، لبحث العلاقات الثنائية وعددا من القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

