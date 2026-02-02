Français
Anglais
العربية
الأخبار

أرسنال يخسر خدمات أحد أبرز ركائزه لفترة طويلة

أرسنال يخسر خدمات أحد أبرز ركائزه لفترة طويلة

أعلن أرسنال متصدر البطولة الانقليزية الممتازة لكرة القدم أن لاعب الوسط ميكل ميرينو سيخضع لجراحة بسبب إصابة ‌في القدم تعرض لها خلال الخسارة 3-2 أمام ‍مانشستر يونايتد الأسبوع الماضي.

و غاب اللاعب ​الإسباني عن فوز أرسنال 4-0 على ‌ليدز يونايتد يوم السبت الماضي.

و قال النادي الواقع شمال لندن إن ميرينو سيغيب عن الملاعب فترة غير محددة، بعد أن أكدت ‌الفحوصات الطبية إصابته بكسر في عظام قدمه اليمنى.

و قال أرسنال في بيان على موقعه على الإنترنت “سيخضع ميكل لعملية جراحية في ‍الأيام المقبلة، ثم ⁠يبدأ برنامج التعافي و إعادة التأهيل.

و من المتوقع أن يغيب ميكل عن الملاعب فترة طويلة، بهدف العودة إلى التدريبات الكاملة مع الفريق قبل ​نهاية الموسم”.

و سيواجه أرسنال، ‌الذي يملك 53 نقطة من 24 مباراة، تشيلسي في إياب ​قبل نهائي كأس الرابطة غدا الثلاثاء، قبل أن يلتقي مع سندرلاند ​بالبطولة يوم السبت المقبل.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

552
الأخبار

باجة : الحماية المدنية تنقذ سيارة بها أربعة أشخاص جرفتهم مياه الأمطار

345
أخر الأخبار

من بن عروس إلى نابل: حجز أكثر من طن من الموز المهرّب
337
أخر الأخبار

باجة تسجّل نزول كميات هامة من الأمطار خلال 48 ساعة
326
الأخبار

باجة : سقوط الأشجار و الأسلاك الكهربائية بسبب الرياح القوية و الأمطار [فيديو]
300
الأخبار

علي خامنئي يُهدّد الأمريكيين بحرب إقليمية
292
أخر الأخبار

غار الدماء: وفاة شخص جرفته سيول وادي مجردة
289
الأخبار

ملعب الشاذلي زويتن : انهيار جزء من السور المحاذي لمأوى السيارات
273
الأخبار

مقترح لتعليق العمل بآلية رفع السيارات و استبدالها بنظام “الخطايا اللاصقة”
259
الأخبار

منوبة : هدم أسوار سبع مدارس ابتدائية في إطار حملة جهوية للتوقّي من تداعيات التقلّبات المناخية
257
الأخبار

والي منوبة : “سنتصدى بصرامة للاعتداءات على الأودية و البناء الفوضوي و بيع التقاسيم العشوائية”

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى