أرسنال يخسر خدمات أحد أبرز ركائزه لفترة طويلة

أعلن أرسنال متصدر البطولة الانقليزية الممتازة لكرة القدم أن لاعب الوسط ميكل ميرينو سيخضع لجراحة بسبب إصابة ‌في القدم تعرض لها خلال الخسارة 3-2 أمام ‍مانشستر يونايتد الأسبوع الماضي.

و غاب اللاعب ​الإسباني عن فوز أرسنال 4-0 على ‌ليدز يونايتد يوم السبت الماضي.

و قال النادي الواقع شمال لندن إن ميرينو سيغيب عن الملاعب فترة غير محددة، بعد أن أكدت ‌الفحوصات الطبية إصابته بكسر في عظام قدمه اليمنى.

و قال أرسنال في بيان على موقعه على الإنترنت “سيخضع ميكل لعملية جراحية في ‍الأيام المقبلة، ثم ⁠يبدأ برنامج التعافي و إعادة التأهيل.

و من المتوقع أن يغيب ميكل عن الملاعب فترة طويلة، بهدف العودة إلى التدريبات الكاملة مع الفريق قبل ​نهاية الموسم”.

و سيواجه أرسنال، ‌الذي يملك 53 نقطة من 24 مباراة، تشيلسي في إياب ​قبل نهائي كأس الرابطة غدا الثلاثاء، قبل أن يلتقي مع سندرلاند ​بالبطولة يوم السبت المقبل.

