أرقام صادمة: العبودية الحديثة تستعبد 50 مليون شخص في عالم يدّعي الحرية

بمناسبة اليوم الدولي لإلغاء العبودية، الذي يُصادف هذا الثلاثاء، جدّد الأمين العام للأمم المتحدة دعوته إلى المجتمع الدولي من أجل القضاء النهائي على جميع أشكال الاستغلال البشري المعاصر.

ورغم الجهود الدولية، لا يزال 50 مليون شخص يعيشون اليوم في أوضاع تُشبه العبودية، في أنظمة تستغل البشر وتحوّلهم إلى سلعة تدرّ أرباحًا خيالية تُقدَّر بأكثر من 236 مليار دولار سنويًا تجنيها شبكات الجريمة المنظمة وأصحاب العمل عديمي الضمير.

