الأخبار

أرقام صادمة: 3 قتلى و19 جريحًا يوميًّا على الطرقات… وخسائر تتجاوز 1,7 مليار دينار سنويًّا

أرقام صادمة: 3 قتلى و19 جريحًا يوميًّا على الطرقات التونسيّة… وخسائر تتجاوز 1,7 مليار دينار سنويًّا

تواصل تونس دفع ثمن باهظ نتيجة تفاقم حوادث الطرقات. فقد كشف العميد هيثم الشعباني، رئيس الفرع الجهوي بوسط غرب البلاد لسلامة المرور، أنّ تونس تسجّل 14 حادث مرور يوميًّا يخلّف 3 وفيات و19 جريحًا، فيما تتجاوز الكلفة الاقتصادية لهذه الحوادث 1,7 مليار دينار سنويًّا.

وخلال مشاركته في الدورة السادسة عشرة للمجلس الوطني لسلامة المرور المنعقدة الثلاثاء بالعاصمة، أوضح الشعباني أنه رغم تسجيل انخفاض بنسبة 10% في عدد الحوادث وعدد الجرحى، فإنّ عدد القتلى ارتفع بنسبة 5%.

ووصف الشعباني حوادث هذه السنة بأنها أصبحت «أكثر فتكًا»، مشيرًا إلى أنّ 40% من ضحايا الحوادث هم من مستعملي الدراجات النارية، في حين يمثل المترجلون 23% من الوفيات.

وأشار أيضًا أنّ من بين مليوني دراجة نارية في تونس 20 ألفًا فقط مسجّلة رسميًّا لدى وكالة النقل البرّي، وأنّ أغلب السائقين لا يمتلكون رخص سياقة، إضافة إلى استعمال الدراجات في نقل الأشخاص وهو أمر مخالف للقانون.

المصدر: وات
مواضيع ذات صلة:

