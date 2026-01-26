أريانة: إجراءات عاجلة للإحاطة بالعائلات المتضررة من التقلبات المناخية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في إطار متابعة الوضع العام بالجهة عقب التقلبات المناخية التي شهدتها ولاية اريانة خلال الأسبوع المنقضي، وتكريسًا للدور الاجتماعي للدولة في الإحاطة بالفئات الهشة والعائلات المتضررة، أشرف والي الجهة الوليد صنديد اليوم الإثنين 26 جانفي 2026، بمقر الولاية وبحضور السيد الكاتب العام للولاية، على جلسة عمل خُصصت لتقييم التدخلات الميدانية المنجزة واتخاذ جملة من التدابير والإجراءات الفورية لمجابهة التداعيات الناجمة عن التقلبات المناخية الأخيرة.

وعقب تقييم الوضع العام، ثمّن السيد الوالي المجهودات المبذولة من قبل مختلف الأطراف المتدخلة، والتي تواصلت على امتداد الأسبوع ولساعات متأخرة من الليل، داعيًا إلى مضاعفة الجهود للحد من انعكاسات التقلبات المناخية على المواطنين، وإلى تطبيق إجراءات وتدابير استثنائية لمزيد الإحاطة بالعائلات المتضررة.

وفي هذا الإطار، تم إقرار جملة من الإجراءات، من بينها دعوة السادة المعتمدين إلى ضبط عدد العائلات المتضررة من الأمطار الأخيرة وإنجاز تشخيص دقيق للأضرار الحاصلة، إلى جانب دعوة المديرة الجهوية للصحة لبرمجة قافلة صحية لفائدة العائلات المتضررة، خاصة بمعتمديتي سكرة ورواد.

كما دعا والي الجهة السادة الكتاب العامين للبلديات إلى تعقيم المنازل التي تسرّبت إليها المياه، على غرار ما تم القيام به بالمؤسسات التربوية، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين. وجرى كذلك تخصيص دار الشباب بسكرة كمركز إيواء وتجهيزها بكل المستلزمات من حشايا وأغطية وإعاشة، للاعتماد عليها عند الحاجة، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين، ومع رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لمعاضدة المجهود الجهوي في الإحاطة بالمتضررين، إضافة إلى دار الشباب بأريانة والقاعة المغطاة اللونيفي برواد عند الاقتضاء

