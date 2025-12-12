أريانة: افتتاح الشباك الموحد للحجيج

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

إفتتح وزير الشؤون الدينية، أحمد البوهالي، اليوم الجمعة، افتتاح الشباك الموحد للحجيج في ولاية أريانة، والذي يهدف إلى تيسير وإتمام إجراءات سفر الحجاج إلى البقاع المقدسة، قبل موعد رحلتهم الأولى المرتقبة يوم 8 ماي 2026، والتي ستكون مباشرة إلى المدينة المنورة.

ويوفر هذا الشباك، الذي يواصل العمل بقاعة البلدية بمنتزه بئر بلحسن، على مدى ثلاثة أيام (12 و 13 و 14 ديسمبر )، خدماته لحجاج ولاية أريانة البالغ عددهم 552 حاجا و حاجة، وفق ما افاد به المدير الجهوي للشؤون الدينية بولاية اريانة، مراد سالم، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

​وأكد المسؤول أن الهدف هو تجميع جميع الإدارات المعنية في مكان واحد لخدمة ” الحاج ” وتوفير كل الظروف الملائمة لسفر مريح”.

ويضم الشباك الموحد ممثلين عن إدارات، تشمل البريد التونسي والشركة الوطنية للإقامة والخدمات و عدد من البنوك.

