Français
Anglais
العربية
أخر الأخبار

أريانة : حجز 3 أطنان من البطاطا داخل مخزن عشوائي

تمكنت كل من مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بأريانة ومركز الأمن الوطني بأريانة الشمالية ومصالح الشرطة البلدية بسكرة والهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية من “ضبط شخص بصدد مسك كميات هامة من البطاطا بأحد المخازن العشوائية بمنطقة المنصورة من معتمدية سكرة من ولاية أريانة وإعدادها للبيع مقشرة (فريت)، بصفة غير قانونية ودون أن يمسك في شأنها ما يفيد شرعية مسكها”.

وأفاد المدير الجهوي للتجارة، سامي بجاوي، وكالة تونس إفريقيا للأنباء امس الإثنين، بأنه تم حجز هذه الكميات المقدرة بـ 3 أطنان وإعادة ضخها بسوق الجملة ذات المصلحة الوطنية ببئر القصعة للخضر والغلال وتأمين قيمتها بالخزينة العامة للدولة.

كما تعهدت المصالح الأمنية بتحرير محضر عدلي ضد المخالف من أجل “مسك منتوجات بغرض المضاربة فيها دون أن تتوفر في شأن ماسكها شروط تعاطي التجارة”، وذلك بعد مراجعة النيابة العمومية.

وتولت مصالح الهيئه الوطنيه للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تحرير مخالفة صحية من أجل ترويج منتوج غير آمن ومخالف للقواعد الصحية، وفق ما أوضحه المصدر ذاته.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

669
أخر الأخبار

بقلم: الدكتور معز بن علي: من أجل صحة عالمية حقيقية

359
الأخبار

والي باجة يتفقد أشغال صيانة معلم الكنيسة و يعاين وضعية أنهج المدينة العتيقة
356
الأخبار

كمّيات الأمطار المُسجّلة خلال الـ24 ساعة الماضية
351
الأخبار

رئيسة الحكومة و نظيرها الجزائري يشرفان اليوم على موكب إحياء الذكرى 68 لأحداث ساقية سيدي يوسف
350
الأخبار

تونس-باردو في 7 دقائق بعد تعويض التقاطعات بأنفاق و جسور
326
الأخبار

رئيسة الحكومة تلتقي الوزير الأول الجزائري بمناسبة إحياء الذكرى الـ68 لأحداث ساقية سيدي يوسف (فيديو)
322
الأخبار

رسمي : ماهر الكنزاري يغادر الترجي
308
الأخبار

وصول الجرّار البحري الخامس “مكتريس” إلى ميناء بنزرت التجاري
301
الأخبار

والي صفاقس يعلن انطلاق برنامج شامل لصيانة الطرقات و يطّلع على تقدّم مشاريع بلدية بالمدينة
292
الأخبار

زغوان : الهلال الأحمر ينظم عملية توزيع 200 قفة رمضان بمعتمدية الزريبة

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى