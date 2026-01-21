Français
الأخبار

أريانة : فرق العمل الميدانية تواصل جهودها في شفط مياه الأمطار من المنازل و المؤسسات التربوية و فتح الطرقات

أريانة : فرق العمل الميدانية تواصل جهودها في شفط مياه الأمطار من المنازل و المؤسسات التربوية و فتح الطرقات

تواصل فرق العمل الميدانية للإدارة الجهوية للحماية المدنية والتطهير والبلديات بولاية أريانة، تدخلاتها الفورية لمعالجة تداعيات التقلّبات المناخيّة والأمطار الغزيرة، من خلال شفط المياه من المنازل، والمؤسسات التربوية المتضررة ومحيطها، و مداخل المدن وبعض الطرقات لتسيير حركة المرور.

و وفق ما نشرته ولاية أريانة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، “فإن كافة الإمكانيات البشرية و المادية في حالة استنفار للقيام بالتدخلات المُستوجبة، مع إمكانية الإستعانة بالخواص لمعاضدة هذا المجهود”.

و أوصى والي الجهة، وليد صنديد، خلال جلسة عمل التأمت اليوم بمقر الولاية و خصّصت لإتخاذ التدابير المُستوجبة لضمان سرعة و نجاعة التدخل، “بالعمل على اعتماد التدخلات المُوجهة، وحُسن التنسيق قصد تجنب تشتت المجهودات وضمان نجاعة التدخل في وقت قياسي ، بالإضافة إلى تأمين إيصال المساعدات الإجتماعية للعائلات المتضررة”.

تعليقات

