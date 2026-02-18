Français
أريانة: مقتل شاب طعنًا بسلاح أبيض في حي النصر 1

أريانة: مقتل شاب طعنًا بسلاح أبيض في حي النصر 1

شهدت منطقة حي النصر 1 التابعة لمعتمدية المنيهلة من ولاية أريانة، أمس، جريمة قتل راح ضحيتها شاب بعد تعرضه لاعتداء من قبل مجموعة من الشبان، وفق ما أكده مصدر أمني.

خلاف بسبب دراجة نارية يتحول إلى جريمة

وتفيد المعطيات الأولية بأن الحادثة اندلعت إثر خلاف بين الضحية والمظنون فيهم حول دراجة نارية، قبل أن يتطور الشجار إلى اعتداء بالعنف انتهى بتوجيه طعنة قاتلة للشاب.

فتح تحقيق لتعقب الجناة

وقد أذنت النيابة العمومية برفع الجثة ونقلها إلى مصالح الطب الشرعي لتحديد الأسباب الدقيقة للوفاة، كما تم فتح بحث أمني من أجل التعرف على المتورطين وإلقاء القبض عليهم.

تعليقات

