Français
Anglais
العربية
مجتمع

أريانة: مواصلة تعليق الدروس في معتمديتي سكرة ورواد

أعلنت السلطات الجهوية بأريانة، اليوم الخميس 22 جانفي 2026، عن تحديث الوضع المتعلق بتعليق الدروس بالمؤسسات التربوية. ووفق البلاغ الصادر بعد التشاور مع اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، فقد تقرر ما يلي:

▪︎ مواصلة تعليق الدروس في جميع المؤسسات التربوية العمومية والخاصة، بالإضافة إلى مراكز التكوين المهني بمعتمديتي سكرة ورواد، وذلك حفاظا على سلامة التلاميذ والإطارين التربوي والإداري.

▪︎ استئناف الدروس بداية من يوم غد الجمعة 23 جانفي 2026 في عدد من المؤسسات التربوية، منها:
• معهد خير الدين بأريانة
• معهد حي الرفاهة بالمنيهلة
• المدرسة الإعدادية 18 جانفي بحي التضامن

