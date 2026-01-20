أريانة : وحدات الحماية المدنية تنفذ نحو 80 تدخّلا ميدانيا إثر التقلبات الجوية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تواصل وحدات الحماية المدنية بأريانة عملياتها الميدانية إثر موجة التقلبات الجوية الحادةالتي تشهدها الجهة، حيث نفّذت خلال الـ48 ساعة الأخيرة نحو 80 عملية تدخّل شملت معاينة أماكن تجمّع المياه، و متابعة وضعية المتساكنين، و شفط المياه، مع تركيز الجهود بشكل أكبر في منطقتي رواد وسكرة، وفق المدير الجهوي للحماية المدنية بأريانة، العميد معز بن خليفة.

و ​أضاف بن خليفة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء، أنّ فرق الإنقاذ نجحت في إجلاء ركاب 3 سيارات حاصرتها المياه في كل من مفترق النحلي والمنزه الثامن و رواد، كما تم تقديم المساعدة لمتساكني 30 منزلا غمرتها مياه الأمطار و تسربت إلى داخلها. ​

و أشار إلى أن هذه العمليات تجري بتنسيق كامل بين الحماية المدنية و كافة الهياكل الجهوية من بلديات و معتمديات و التي سخرت كافة إمكانياتها البشرية و اللوجستية، مؤكدا أنّه لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية حتى اللحظة و أن عمليات التدخل الميدانية مازالت متواصلة.

