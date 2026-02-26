أريانة: 2650 “قفة رمضان” ومنحة استثنائية بـ120 دينارًا لدعم العائلات محدودة الدخل

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تتواصل بولاية أريانة عمليات توزيع المساعدات الاجتماعية والغذائية بوتيرة متسارعة، في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للتضامن الاجتماعي، بهدف مساندة العائلات محدودة الدخل خلال شهر رمضان.

وأوضح المتصرف الجهوي للتضامن الاجتماعي أن حصة الجهة هذا العام بلغت 2650 مساعدة ضمن برنامج “قفة رمضان”، وقد انطلقت عملية التوزيع قبل حلول الشهر بيوم واحد، حيث تم إلى حدّ الآن تسليم حوالي ألف قفة لفائدة المستحقين.

وتتضمن الطرود الغذائية مواد أساسية متنوعة، من بينها العجائن والسميد وزيت الزيتون والزيت النباتي المدعّم والحليب والتمر، بما يلبّي الحاجيات الأساسية للعائلات المنتفعة خلال الشهر الكريم.

وتعتمد أريانة آلية توزيع مباشرة انطلاقًا من مقر اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي، لفائدة مستحقين من مختلف معتمديات الولاية، وذلك لضمان الشفافية وسرعة إيصال المساعدات إلى مستحقيها.

كما تم إقرار منحة مالية استثنائية بقيمة 120 دينارًا لفائدة العائلات المعوزة، تُصرف على دفعتين: 60 دينارًا في الأسبوع الأول من رمضان و60 دينارًا في الأسبوع الأخير، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية خلال هذه الفترة.

المصدر: وات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



