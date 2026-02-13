أزمة الفوترة الإلكترونية تتواصل.. مُقترح برلماني لتعليق العمل بها

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن عضو مجلس نواب الشعب أحمد بنور أنه تقدم رفقة مجموعة من النواب بمقترح قانون يتعلق بتمديد آجال الامتثال للواجبات الخاصة بالفوترة الالكترونية.

وأرجع بنور في منشور على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك تقديم هذا المقترح لصعوبة إرساء منظومة الفوترة الالكترونية على المستوى الإداري و التقني.

ونص المقترح في فصله الأول على الغاء الفصل 53 من قانون المالية لسنة 2026 فيما ينص فصله الثاني على الغاء عبارة “غرة جويلية 2025” الواردة بالفقرة الخامسة من الفصل 71 من القانون عدد 48 المؤرخ في 9 ديسمبر 2024 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2025 وتعويضها بعبارة “غرة جانفي 2027”.

