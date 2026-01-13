Français
Anglais
العربية
سياسة

أزمة القطاع الصحي في تونس: جلسة برلمانية مُرتقبة (فيديو)

كشف النائب بالبرلمان رؤوف الفقيري، مقرر لجنة الصحة بمجلس نواب الشعب، في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية”، أن اللجنة تعتزم عقد جلسة خلال الأيام القليلة المقبلة لمناقشة أزمة القطاع الصحي، التي تعيش البلاد على وقعها منذ فترة.

وأوضح الفقيري أن هذه الجلسة ستجمع مختلف الأطراف المتدخلة في القطاع الصحي، من بينها وزارتا الشؤون الاجتماعية والصحة، إلى جانب أصحاب المصحات والصيدليات الخاصة والأطباء. وأضاف أن “الأزمة الحالية تتطلب التفكير فيها بمقاربة جديدة، باعتبارها إشكالًا متواصلًا منذ سنوات، وهي تتجاوز مسألة الاعتمادات حيث أصبح نقص الأدوية هاجسا حقيقيا للمواطن وهو ما يفرض العمل على إيجاد حلول جذرية ومستدامة”.

وشدّد المتحدث على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية تجمع مجلس نواب الشعب بجميع المتدخلين في القطاع الصحي، من أجل بلورة حلول عاجلة وفعالة، مؤكدًا أن الهدف هو “وضع حدّ لوضعية يبقى فيها المواطن الحلقة الأضعف التي تتحمّل دائمًا كلفة الأزمات”.

وفي السياق ذاته، أشار النائب إلى أنه منذ انطلاق مناقشة مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2026، طرح عدد من نواب الشعب تساؤلات حول مدى قدرة وزارة الشؤون الاجتماعية على الإيفاء بتعهداتها تجاه أصحاب الصيدليات الخاصة.

وأضاف أن وزير الشؤون الاجتماعية كان قد أكد، في تلك الفترة، التزام الوزارة بتعهداتها، غير أن “الوزارة، للأسف، لم تفِ بتلك الالتزامات”، وفق تعبيره.

 

