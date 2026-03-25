أزمة المياه في إفريقيا: مورد حيوي يتحول إلى تحدٍّ يومي لملايين السكان

يظلّ الحصول على المياه الصالحة للشرب من أبرز التحديات التي تواجه سكان القارة الإفريقية، وفقًا لأحدث استطلاعات “أفروباروميتر” التي شملت 38 دولة.

ورغم الجهود المبذولة في عدد من البلدان، لا تزال الفوارق كبيرة، خاصة بين المناطق الحضرية والريفية. حيث تعاني الفئات الأكثر هشاشة وسكان الأرياف من صعوبات متواصلة في النفاذ إلى المياه وخدمات الصرف الصحي.

وفي العديد من المناطق، يعتمد السكان على مصادر بديلة مثل الآبار والتجهيزات التقليدية، في حين يبقى التزويد المنتظم بالمياه متاحًا بشكل أكبر في المدن ولدى الفئات الميسورة.

كما تكشف النتائج عن تفاوت واضح في جودة الخدمات المرتبطة بالمياه، حيث تختلف مستويات الرضا حسب الموقع الجغرافي والوضع الاقتصادي.

وتبرز مسألة التزويد بالمياه كإحدى أبرز الأولويات في إفريقيا، حيث تأتي في المرتبة الثالثة ضمن اهتمامات المواطنين، بعد الصحة والتشغيل، وبمستوى مماثل للتعليم وارتفاع كلفة المعيشة والبنية التحتية.

