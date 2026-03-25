أزمة المياه في إفريقيا: مورد حيوي يتحول إلى تحدٍّ يومي لملايين السكان

يظلّ الحصول على المياه الصالحة للشرب من أبرز التحديات التي تواجه سكان القارة الإفريقية، وفقًا لأحدث استطلاعات “أفروباروميتر” التي شملت 38 دولة.

ورغم الجهود المبذولة في عدد من البلدان، لا تزال الفوارق كبيرة، خاصة بين المناطق الحضرية والريفية. حيث تعاني الفئات الأكثر هشاشة وسكان الأرياف من صعوبات متواصلة في النفاذ إلى المياه وخدمات الصرف الصحي.

وفي العديد من المناطق، يعتمد السكان على مصادر بديلة مثل الآبار والتجهيزات التقليدية، في حين يبقى التزويد المنتظم بالمياه متاحًا بشكل أكبر في المدن ولدى الفئات الميسورة.

كما تكشف النتائج عن تفاوت واضح في جودة الخدمات المرتبطة بالمياه، حيث تختلف مستويات الرضا حسب الموقع الجغرافي والوضع الاقتصادي.

وتبرز مسألة التزويد بالمياه كإحدى أبرز الأولويات في إفريقيا، حيث تأتي في المرتبة الثالثة ضمن اهتمامات المواطنين، بعد الصحة والتشغيل، وبمستوى مماثل للتعليم وارتفاع كلفة المعيشة والبنية التحتية.

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

397
الأخبار

ليبرتــــــــــا، الأولى في تونس، تحقق نجاحًا كاملاً في تنفيذ برامج عمرة رمضان بنسبة 100%

354
الأخبار

سنة و 10 أشهر سجنا في حقّ سيف الدين مخلوف
341
اقتصاد وأعمال

ليبيا : الوصول إلى الناقلة النفطية الروسية وربطها بشكل آمن تمهيدا لسحبها إلى موقع مناسب
308
اقتصاد وأعمال

اختيار رواد أعمال من المغرب وتونس ومصر ضمن دفعة عام 2026 لمؤسسة توني إلوميلو
300
أخر الأخبار

من 26 إلى 29 مارس 2026 تونس تحتضن التظاهرة الفنية ” C ART HAGE”
285
أخر الأخبار

ليلة عقد المؤتمر..هيئة إدارية وطنية أخيرة برئاسة الطبوبي
271
الأخبار

رسالة تهنئة من الرئيس الصيني إلى رئيس الجمهورية بعيد الاستقلال
270
الأخبار

وزير الخارجيّة يؤكّد ضرورة مراجعة علاقات الشراكة بين تونس و الاتحاد الأوروبي لتكون أكثر توازنا و عدلًا
267
أخر الأخبار

عبد الله العبيدي: “من المستبعد أن ينفّذ ترامب تهديده باستهداف المنشآت الطّاقية لإيران” [فيديو]
248
أخر الأخبار

هل ستتأثر الزّيادة في الأجور على المستوى المحلي بتداعيات الحرب على إيران…؟ خبير في الإقتصاد يكشف التفاصيل [فيديو]

