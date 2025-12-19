أزمة جديدة تهدد المشجعين في كأس العالم 2026

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

بعد أسابيع قليلة من فتح باب بيع تذاكر كأس العالم 2026 وارتفاع أسعارها بشكل مذهل، يواجه عشاق كرة القدم أزمة جديدة تهدد حضورهم المباشر للبطولة المقرر إقامتها الصيف المقبل، بالولايات المتحدة الأمريكية و المكسيك و كندا.

و لأول مرة في تاريخ البطولة، يقام مونديال 2026 بمشاركة 48 منتخبًا، حيث حسم 42 منتخبًا حتى الآن تأهلهم رسميًا، من بينهم 7 منتخبات عربية، على أن تستكمل قائمة المتأهلين خلال مرحلة الملحق المقررة في مارس القادم.

و أوضحت تقارير أنه وبعيدًا عن مشكلة التذاكر، فإن الأزمة هذه المرة تتعلق بأسعار الفنادق في المدن المستضيفة. حيث كشف تقرير صحفي أمريكي لموقع “ذا أثلتيك” عن ارتفاع جنوني في تكاليف الإقامة، قد يصل إلى مستويات غير مسبوقة، ما يضع الجماهير أمام تحد مالي كبير.

وفق تحليل نشره الموقع، شهدت فنادق مدينة مكسيكو سيتي ارتفاعًا في الأسعار بنسبة 961% في المتوسط، وهو الرقم الأعلى بين جميع المدن المستضيفة، التي سجلت زيادة متوسطة بلغت 328%. فمثلا، ارتفع سعر الليلة في فندق لو ميريديان مكسيكو سيتي ريفورما من 157 دولارا قبل القرعة، إلى 3،882 دولارا بعد الإعلان عن نتائج مجموعات كأس العالم 2026 أي بزيادة بلغت 2،373%.

كما سجل فندق هامبتون إن آند سويتس مكسيكو سيتي ارتفاعا من 106 دولارات إلى 781 دولارًا، بينما كانت أرخص الخيارات في الدراسة، سيتي إكسبرس جونيور في تولوكا، الذي ارتفعت تكلفة الإقامة فيه من 64 دولارًا إلى 660 دولارًا، بزيادة قدرها 931%.

هذه الأرقام تؤكد أن الجماهير التي لم تحجز مسبقًا، قد تواجه صعوبة كبيرة في العثور على أماكن إقامة بأسعار معقولة.

و لم تقتصر الأزمة على العاصمة المكسيكية، بل شملت أيضًا مدنًا أخرى مثل مونتيري و غوادالاخارا، حيث بلغت زيادة أسعار الليلة الفندقية 466% و 405% على التوالي.

و في الولايات المتحدة، تراوحت الزيادات بين 174% في دالاس و 457% في هيوستن، بينما سجلت كندا زيادات أقل نسبيًا، وصلت إلى 233% في فانكوفر و 78% في تورونتو.

و يشير الخبراء إلى أن سبب هذه الارتفاعات الكبيرة يعود إلى الطلب الكبير مقارنة بعدد الغرف المتاحة، خاصة بعد فترة بيع التذاكر الأولى، ما يجعل الخيارات القليلة المتبقية أمام المشجعين محدودة و بأسعار مرتفعة جدًا.

و رغم الأسئلة المتكررة حول إمكانية تدخل الفيفا لتخفيف الضغوط على الجماهير، لم تصدر حتى الآن أي تصريحات رسمية حول تقديم حلول، مثل خصومات على الإقامة أو دعم للحجوزات، ما يزيد من المخاوف حول إمكانية حضور شريحة واسعة من المشجعين لبطولة كأس العالم 2026.

