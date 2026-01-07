Français
أزمة جديدة في صفوف المنتخب النيجيري قبل مواجهة الجزائر

كشفت تقارير إعلامية عن دخول معسكر منتخب نيجيريا في حالة من التوتر، بسبب تأخر صرف مكافآت الفوز للاعبين، قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب الجزائر في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليًا في المغرب.

و ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) أن لاعبي منتخب النسور الخضر لوّحوا بعدم السفر إلى مدينة مراكش غدًا الخميس، حال عدم حصولهم على مكافآت الفوز المتأخرة، رغم النتائج القوية التي حققها المنتخب في البطولة حتى الآن، بعدما حقق الفوز في 4 مباريات متتالية.

و أضافت التقارير أن لاعبي منتخب نيجيريا لم يتسلموا مكافآت الانتصارات التي تحققت أمام تنزانيا و تونس و أوغندا و موزمبيق، وهو ما تسبب في حالة من الغضب داخل المعسكر، خاصة مع اقتراب موعد اللقاء الحاسم أمام منتخب الجزائر.

و أكّدت المصادر أن لاعبي نيجيريا سيواصلون التركيز على المباراة، إلا أنهم قد يمتنعون عن خوض التدريبات أو السفر إلى مراكش، في حال عدم حل الأزمة المالية خلال الساعات المقبلة.

