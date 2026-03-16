أزمة صحية صامتة: فقدان السمع يصيب 90 مليون طفل حول العالم

يمثل فقدان السمع لدى الأطفال أحد التحديات الصحية المهمة على مستوى العالم، حيث يعاني عدد كبير من الأطفال في سن الدراسة من مشكلات سمعية لا يتم اكتشافها في الوقت المناسب، مما يحرمهم في كثير من الأحيان من التشخيص المبكر والرعاية الصحية اللازمة.

ووفقاً لـ التقرير العالمي حول السمع الصادر سنة 2021، فإن العديد من الأطفال الذين يعانون من ضعف السمع لا يحصلون على خدمات التشخيص والعلاج المناسبة، خاصة في البلدان التي تعاني من نقص في الموارد الصحية.

وتشير بيانات دراسة لسنة 2021 إلى أن فقدان السمع يؤثر على حوالي 90 مليون طفل ومراهق تتراوح أعمارهم بين 5 و19 سنة في مختلف مناطق العالم.

