أسامة الحدّادي : “رغم العثرة لم تسجّل أي إختلافات وسط المجموعة” (فيديو)

أكّد أسامة الحدّادي أنّ بعض لاعبي المنتخب الوطني يشكون من تراجع على المستوى البدني جرّاء نسق المباريات الكبير مع أنديتهم.
و أضاف : ” رغم سفر بعض اللاعبين من قارّة لأخرى و رغم طول الرحلات و صعوبتها لكنني لا أُحب الأعذار.”
و زاد : ” الإطار الفني و الطبي قاموا بعمل كبير فالحمد لله لم نتعرّض لإصابات عضلية رغم النسق القوي.
و ختم : ” حتى بعد العثرة أمام سوريا نحن دائما متضامنون و لم تسجّل أي إختلافات وسط المجموعة”.
تعليقات
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب