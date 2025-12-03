أسامة الحدّادي : “رغم العثرة لم تسجّل أي إختلافات وسط المجموعة” (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أكّد أسامة الحدّادي أنّ بعض لاعبي المنتخب الوطني يشكون من تراجع على المستوى البدني جرّاء نسق المباريات الكبير مع أنديتهم.

و أضاف : ” رغم سفر بعض اللاعبين من قارّة لأخرى و رغم طول الرحلات و صعوبتها لكنني لا أُحب الأعذار.”

و زاد : ” الإطار الفني و الطبي قاموا بعمل كبير فالحمد لله لم نتعرّض لإصابات عضلية رغم النسق القوي.

و ختم : ” حتى بعد العثرة أمام سوريا نحن دائما متضامنون و لم تسجّل أي إختلافات وسط المجموعة”.

