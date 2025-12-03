Français
أسامة الحدّادي : “رغم العثرة لم تسجّل أي إختلافات وسط المجموعة” (فيديو)

أكّد أسامة الحدّادي أنّ بعض لاعبي المنتخب الوطني يشكون من تراجع على المستوى البدني جرّاء نسق المباريات الكبير مع أنديتهم.

و أضاف : ” رغم سفر بعض اللاعبين من قارّة لأخرى و رغم طول الرحلات و صعوبتها لكنني لا أُحب الأعذار.”

و زاد : ” الإطار الفني و الطبي قاموا بعمل كبير فالحمد لله لم نتعرّض لإصابات عضلية رغم النسق القوي.

و ختم : ” حتى بعد العثرة أمام سوريا نحن دائما متضامنون و لم تسجّل أي إختلافات وسط المجموعة”.

