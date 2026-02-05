Français
Anglais
العربية
الأخبار

أسطول الصمود 2: موعد الانطلاق يُكشف رسميًا وحراك عالمي غير مسبوق لكسر الحصار

أعلن أسطول الصمود العالمي، خلال ندوة صحفية من جنوب إفريقيا، عن التفاصيل الرسمية المتعلقة بإطلاق أسطول الصمود 2، في خطوة جديدة تعكس تصاعد التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني.

انطلاق رمزي يوم 29 مارس

وأوضح القائمون على المبادرة أنّ تاريخ انطلاق الأسطول سيكون متزامنًا مع ذكرى يوم الأرض الفلسطيني، حيث ستغادر أول سفينة يوم 29 مارس، في دلالة رمزية قوية على التمسك بالحق والأرض.

انطلاقة من عدة دول متوسطية

وسيتمّ إطلاق الأسطول من عدة دول مطلة على البحر الأبيض المتوسط، من بينها:

  • إسبانيا

  • إيطاليا

  • تونس

ما يعكس اتساع رقعة المشاركة الشعبية والرسمية في هذه المبادرة.

مهمة إنسانية وإعمارية متكاملة

وسيضم الأسطول:

  • مستشفى عائم لتقديم المساعدات الطبية،

  • سفن مخصصة للمربين،

  • فرق من البنّائين الإيكولوجيين المتخصصين في إعادة الإعمار المستدام.

تنسيق دولي واسع

وأكد المنظمون وجود تنسيق واسع مع مبادرات وأجسام دولية داعمة للحق الفلسطيني، تمّت دعوتها رسميًا للانضمام إلى المهمة.

قوافل برية موازية

وبالتوازي مع الأسطول البحري، سيتم إطلاق:

  • قافلة الصمود 2 من الجزائر مرورًا بـتونس وليبيا ومصر وصولًا إلى رفح،

  • قافلة برية ثانية تنطلق من الشرق الأقصى وتشمل روسيا، إيران، باكستان ودولًا أخرى.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

368
الأخبار

وفاة سيف الإسلام القذافي في ظروف غامضة

330
الأخبار

وفاة الفنانة التونسية سهام قريرة متأثرة بإصاباتها إثر حادث مرور بالقاهرة
288
أخر الأخبار

وسط رقابة تنظيمية محكمة، البنوك التونسية تعزّز ملاءتها المالية
285
أخر الأخبار

الهادي دحمان: “قانون المالية لسنة 2026 لم يقرر تاريخ صرف الزّيادة في الأجور و نسبها و الجهات الرّسمية لا تزال في حالة تحفظ” [فيديو]
280
أخر الأخبار

قضية إبستين: الفرنسي جاك لانغ يواصل رئاسة معهد العالم العربي
270
اقتصاد وأعمال

إيلون ماسك يُستدعى إلى باريس من قبل مدعية الجمهورية بسبب وقائع خطيرة للغاية… و مع ذلك
267
أخر الأخبار

ولاية تونس : إجراءات عاجلة لمواجهة تأثيرات الأمطار الاستثنائية
264
أخر الأخبار

شهيد الوطن عاطف الجبري… وفاء مُتجدد لتضحية أمنية خالدة
258
الأخبار

تكوين لجنة تونسية جزائرية لمتابعة مخرجات زيارة وزير الصحة
254
اقتصاد وأعمال

من الحِرفة إلى الاستثمار: تونس تفرض حضورها في أبيدجان عبر SATIT 2026

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى