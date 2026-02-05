أسطول الصمود 2: موعد الانطلاق يُكشف رسميًا وحراك عالمي غير مسبوق لكسر الحصار

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن أسطول الصمود العالمي، خلال ندوة صحفية من جنوب إفريقيا، عن التفاصيل الرسمية المتعلقة بإطلاق أسطول الصمود 2، في خطوة جديدة تعكس تصاعد التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني.

انطلاق رمزي يوم 29 مارس

وأوضح القائمون على المبادرة أنّ تاريخ انطلاق الأسطول سيكون متزامنًا مع ذكرى يوم الأرض الفلسطيني، حيث ستغادر أول سفينة يوم 29 مارس، في دلالة رمزية قوية على التمسك بالحق والأرض.

انطلاقة من عدة دول متوسطية

وسيتمّ إطلاق الأسطول من عدة دول مطلة على البحر الأبيض المتوسط، من بينها:

إسبانيا

إيطاليا

تونس

ما يعكس اتساع رقعة المشاركة الشعبية والرسمية في هذه المبادرة.

مهمة إنسانية وإعمارية متكاملة

وسيضم الأسطول:

مستشفى عائم لتقديم المساعدات الطبية،

سفن مخصصة للمربين ،

فرق من البنّائين الإيكولوجيين المتخصصين في إعادة الإعمار المستدام.

تنسيق دولي واسع

وأكد المنظمون وجود تنسيق واسع مع مبادرات وأجسام دولية داعمة للحق الفلسطيني، تمّت دعوتها رسميًا للانضمام إلى المهمة.

قوافل برية موازية

وبالتوازي مع الأسطول البحري، سيتم إطلاق:

قافلة الصمود 2 من الجزائر مرورًا بـ تونس وليبيا ومصر وصولًا إلى رفح ،

قافلة برية ثانية تنطلق من الشرق الأقصى وتشمل روسيا، إيران، باكستان ودولًا أخرى.

